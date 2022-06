von Bettina Ebi

Die Alten Herren vom SV Nöggenschwiel hielten ihre Mitgliederversammlung im Café Ebner in Nöggenschwiel ab. Es handelte sich um die erste Versammlung nach drei Jahren. Coronabedingt war sie 2020 und 2021 ausgefallen. Trainer Peter Ebi berichtete vom sportlichen Erfolg der vergangenen drei Jahre.

Um die 30 Spieler kamen bei den insgesamt zehn Spielen und 17 Trainingseinheiten auf dem Platz zum Einsatz. Fünf Spiele haben die Männer gewonnen, eins unentschieden und vier verloren. Die besten Trainingsbesucher waren Stefan Boll, Manuel Schäfer, Frank Ebi und Raphael Villinger. Beste Torschützen waren wiederum Simon Boll, Raphael Villinger sowie Kiri Penelli und Johannes Villinger.

Weilheim Trio leitet künftig die Landfrauen Nöggenschwiel Das könnte Sie auch interessieren

Das bestehende Vorstandsteam mit Manager Christof Ebner, Kassierer Georg Presch, Schriftführer Tobias Störkle und Event Manager Peter Rohde hörte nach langjähriger Tätigkeit auf. Neu gewählt wurden an ihrer Stelle Manager Peter Ebi, Kassierer Pascal Knappe, Schriftführer Stefan Jehle und Event-Manager Mathias Mandock.

Der Vorsitzende des Sportvereins, Matthias Ebi, leitete die Wahl. Peter Ebi bedankte sich beim Vorstand für die Arbeit der vergangenen Jahre und bei allen Unterstützern der Alten Herren. Gelobt wurde außerdem die gute Zusammenarbeit zwischen der zweiten Mannschaft und den Alten Herren. Es finden regelmäßig Spieleraustausche statt.

Die Kasse, die von Karlheinz Granacher geprüft wurde, ist gut gefüllt und somit werden die Alten Herren in diesem Jahr noch gemeinsam verreisen. Es geht nach Bad Dürkheim an ein Weinfest. Die Alten Herren des SV Nöggenschwiel haben in dem Weilheimer Ortsteil eine lange Tradition. Sie wurden 1973 gegründet und hatten mal mehr, mal weniger Spielbetrieb.