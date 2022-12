von Bettina Ebi

In der St. Stephanus Kirche in Nöggenschwiel fand dieser Tage das Almzeit-Konzert von Linda Hilpert und tollen Musikern aus der Region statt. Das Konzert, das Spenden für die Deutsche Krebshilfe und das Frauenhaus Waldshut sammelte, war ein besonderer Hörgenuss vom ersten Lied an. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Einige Besucher hörten sich das Musikerlebnis sogar im Stehen an, weil es keine Möglichkeit mehr für eine Sitzgelegenheit gab.

Die Gäste wurden bestens eingestimmt vom Alphorntrio Wolfgang Frech, Werner Gänswein und Friedmut Maag. Der Männerchor Bannholz bereicherte das Konzert hervorragend mit mehreren Einlagen. „O Herr, gib Frieden“, „Das Ave Maria der Berge“, „Abendfrieden“ und „Advent is a Leuchtn“ haben die Männer mit ihren erstklassigen Stimmen vorgetragen. Wunderschöne Stücke abwechselnd in verschiedenen Besetzungen gesungen von Linda Hilpert, Anette Kunzelmann, Oliver Gamp und Detlef Langer waren ein großer Bestandteil des Konzertes. Begleitet wurden diese am Akkordeon von Franz-Josef Schmidt, am Piano von Andrea Rönnau, am Kontrabass von Gaby Frey, am Saxophon von Heiko Probst sowie von Louis Frey an der Querflöte und von Sophia Eckert an der Violine.

Linda Hilpert und Detlef Lange bereicherten viele Stücke zusätzliche mit der Gitarre. „Feather Theme“ aus Forrest Gump, „Viertel vor sieben“ von Reinhard Mey, „Nessaja“ von Peter Maffay, „Weit weit weg“ von Hubert von Goisern, „Herz hast wia a Bergwerk“ von Reinhard Fendrich sowie „You‘ve Got a Friend“ von James Talyor waren große Höhepunkte des Abends. „Heast as ned“ von Hubert von Goisern sowie „The Wonder Of You“ von Elvis Presley und zur Zugabe „Imagine“ von John Lennon rundeten das Programm ab. Auch das Alphorntrio war am Ende nochmal zu hören.

Linda Hilpert aus Weilheim hat es mit der sechsten Almzeit wieder geschafft ein phänomenales Konzert zusammenzustellen. Die Gäste waren begeistert. | Bild: Bettina Ebi

Die Texte wurden gelesen von Angelika Berger, sie verzauberte das Publikum mit ihrem bayrischen Dialekt. Die Besucher wurden im Anschluss mit Glühwein verwöhnt. Insgesamt war die Almzeit einmal wieder mehr ein herausragendes Konzert von brillanten Hobbymusikern aus unserer Region. Wer das Konzert auch miterleben möchte, hat die Chance am Freitag, 16. Dezember. In der Marien-Kirche in Waldkirch wird die Almzeit nochmal aufgeführt. Los geht es um 19 Uhr, Linda Hilpert und die vielen Musiker freuen sich auf ihren Besuch.