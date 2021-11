von Claus Bingold

Ein unvergessliches Konzert haben die Besucher des ersten Heubacher Hauskonzerts nach dem Lockdown erlebt. Das Duo Klaus Paier (Akkordeon, Bandoneon) und Asja Valcic (Cello) bescherte den Veranstaltern Gabi und Matthias Hilpert ein volles Haus.

Seit mehr als zehn Jahren machen der Akkordeonist Klaus Paier und die Cellistin Asja Valcic im Duo Musik, die ihr Publikum immer wieder begeistert und von Kritikern als ausgesprochen atemberaubend bezeichnet wird. Ihre gemeinsame Reise begann 2009 mit dem Debüt „À Deux“. Seither machen Paier und Valcic die Kombination Akkordeon-Cello zu einem unvergleichlichen Klangerlebnis.

Der Österreicher Klaus Paier hat sich Jazz, Improvisation, und dabei ganz besonders das Akkordeon zur spannenden Lebensaufgabe gemacht. Der Musiker kann auf ein enormes Werk zurückblicken, dabei ist er mitten im Schaffensprozess. Asja Valcic schloss als hochbegabte Schülerin mit 18 Jahren die Musikakademie in ihrer Heimatstadt Zagreb ab. Danach folgten Studien am Tschaikowsky Konservatorium in Moskau und an der Hochschule für Musik in Detmold.

Neugier und Mut sind die herausragenden Tugenden, die hinter diesem Duo stehen. Klaus Paier, rastloser Wanderer zwischen den Stilen, vom Tango über Musette und die typischen Motive des Balkans bis zum Jazz, hat in der Cellistin Asja Valcic eine passende Partnerin gefunden. Klassisch ausgebildet, erforscht sie die klanglichen Möglichkeiten ihres Instruments mittlerweile vor allem in der improvisierten Musik.

Paier und Valcic spielten in Heubach ausschließlich eigene Kompositionen. Dabei handelte es sich um Verknüpfungen aus Elementen aus Klassik, Jazz, Blues und Tango. Es war beeindruckend, wie Klaus Paier mit seinen Instrumenten eins wird und mit welcher Virtuosität Asja Valcic mit Fingern und Bogen die Saiten ihres Cellos bearbeitet. Unter den zahlreichen Titeln stachen unter anderem Hommagen an Wolfgang Amadeus Mozart und Claude Debussy (Solo für Cello) oder an den amerikanischen Akkordeonisten Frank Marocco (Solo für Akkorden) heraus. Für den begeisterten Applaus ihres Publikums bedankten sich Asja Valcic und Klaus Paier mit zwei Zugaben am Ende eines begeisternden Musikerlebnisses.