von Bettina Ebi

Frau Hilpert, 2019 stand die Almzeit unter dem Motto „Sinfonie“, die diesjährige trägt das Thema „Neue Wege“. Wie kommt es dazu?

Zum einen haben wir mit den diesjährigen Akteuren viele neue Musiker aus der Region gewinnen können, die bisher noch nicht an der Almzeit mitgewirkt hatten. So zum Beispiel Heiko Probst aus Lauchringen, der gefühlvoll seine Saxophon-Soli einbringt, Franz-Josef Schmidt aus Bernau mit füllenden, warmen Akkordeonklängen und Andrea Rönning aus Gurtweil, die uns am E-Piano taktsicher unterstützt. Annette Kunzelmann aus Remetschwiel und Oliver Gamp aus Weilheim sorgen mit ihren Stimmen für vielfältige Abwechslung im Programm. Louis Frey an der Querflöte, Sophia Eckert an der Violine und Gaby Frey am Kontrabass werden das Konzert zudem bereichern. Der Mitwirkende mit der weitesten Anreise ist Gitarrist und Sänger Detlef Langer, der in der Nähe von Lübeck lebt.

Linda Hilpert spricht im Interview über die Almzeit-Konzerte. | Bild: Bettina Ebi

Bedeutet das ein völlig neues Konzept?

Nein, denn einige Elemente aus den vergangenen Almzeit-Konzerten sind noch immer erhalten geblieben, wie die bekannten Austro-Pop-Songs von Hubert von Goisern und Rainhard Fendrich sowie die treffenden Texte, gelesen von Angelika Berger, die sich wie ein roter Faden durch das Programm ziehen. Die Zuhörer dürfen sich auf eine bunte Mischung aus bekannten englischen Folk- und Popsongs und deutschem Liedgut freuen, bereichert auch von Einlagen des Männerchors Bannholz. Das Alphorn-Trio von Wolfgang Frech aus Ühlingen rundet den Abend ab und sorgt für die typische Almzeit-Stimmung.

Zum Hintergrund Zu den Konzerten: Linda Hilpert aus Weilheim hat für die Almzeit-Konzerte abermals Musiker aus dem Kreis Waldshut zusammen gebracht. Die Konzerte finden am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, in der Kirche St. Stephanus in Nöggenschwiel und am Freitag, 16. Dezember, 19 Uhr, in der Kirche St. Marien in Waldkirch statt. Die Almzeit wurde erstmals 2014 aufgeführt.



Zur Person: Linda Hilpert ist 45 Jahre alt, wohnt in Weilheim und hat drei Kinder. Sie ist seit ihrer Kindheit musikalisch aktiv. Linda Hilpert hat ein großes Netzwerk an guten Musikern um sich und singt auch an Hochzeiten. Außerdem leitet sie die Schola in Weilheim.

Was macht die Almzeit aus?

Der Mix aus den vielen unterschiedlichen Instrumenten und Stimmen macht die Almzeit zu einem abwechslungsreichen Konzertabend, der das Publikum aus der umtriebigen Vorweihnachtszeit in eine innere, friedvolle Ruhe führt, die uns im Advent oft viel zu selten zuteil wird. Die Zeit zu haben, innezuhalten und zum Nachdenken zu kommen, wird hier in stimmungsvoller, adventlicher Atmosphäre geboten.

Welche sozialen Projekte werden mit der Kollekte unterstützt?

In letzter Zeit haben wir in unseren Dörfern oft Abschied nehmen müssen, nicht nur von bereits betagten Gemeindemitgliedern, sondern auch von Jüngeren, die von verschiedensten Krebserkrankungen betroffen waren. Die Deutsche Krebshilfe sorgt dafür, dass die Erforschung dieser Krankheit immer weiter vorangebracht wird, um in Zukunft bessere Heilungschancen für verschiedene Krebsarten und für immer mehr Patienten zu erzielen. Auch in die Behandlung von Betroffenen wird investiert, sodass das Leben mit einer solch schweren Erkrankung wieder etwas lebenswerter gestaltet werden kann. Zum Anderen möchten wir gerne das Frauenhaus in Waldshut unterstützen, das für Frauen, häufig auch mit Kindern in Not, oft die letzte rettende Anlaufstelle ist und über keinen offiziellen Sponsor verfügt.