von Claus Bingold

Ehrungen und Wahlen standen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung des SV Nöggenschwiel im Gasthof "Kranz" in Nöggenschwiel. Auf ein durchweg erfolgreiches Vereinsjahr blickten der Vorsitzende Matthias Ebi und die Trainer des SV zurück.

Erste Mannschaft auf Tabellenplatz 10

Die erste Mannschaft, damals noch unter Trainer Mike Krüger, konnte die Saison 2017/18 auf dem neunten Tabellenplatz in der Kreisliga A abschließen. Im vergangenen Jahr gewann der SV Nöggenschwiel den Waldhaus-Cup. Unter dem neuen Trainer Pepe Pavano, der bereits bis 2010 die Mannschaft vier Jahre lang trainiert hatte, belegt der SV nach der Hinrunde den zehnten Platz.

Waldshut-Tiengen In Remetschwiel hat sich einiges bewegt Das könnte Sie auch interessieren

Pepe Pavano: „Unser Ziel muss es sein, uns im oberen Mittelfeld zu etablieren. Dazu müssen wir uns noch deutlich weiter entwickeln.“ Pavano bedauerte, dass ihm nur ein relativ kleiner Spielerkader zur Verfügung stehe. Den mäßigen Trainingsbesuch gelte es laut Pavano auch stark zu verbessern, um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen.

Anschluss zu den Spitzenclubs finden

Die zweite Mannschaft beendete die vergangene Saison auf dem achten Platz in der Kreisliga C. Auch in der laufenden Spielzeit belegt die Mannschaft diesen Rang. Trainer Simon Boll: „Nach dem enttäuschenden Abschneiden im letzten Jahr muss es unser Ziel sein, in der Rückrunde an die Spitzenclubs der Liga Anschluss zu finden. Dazu ist es allerdings notwendig, dass das Training ernster genommen wird. Es ist was drin, wenn jeder richtig mitzieht.“

Weilheim Beim SV Nöggenschwiel gibt es nach dem Ende der Saison einen Trainerwechsel Das könnte Sie auch interessieren

Zufrieden mit der derzeitigen Situation zeigte sich Jugendleiter Johannes Villinger. Die Nachwuchskicker des SV spielen teilweise in Spielgemeinschaften mit dem FC Rot-Weiß Weilheim und dem SV Waldhaus. Die A-Jugend, eine Spielgemeinschaft mit dem FC Rot-Weiß Weilheim, belegt in der Verbandsliga derzeit den zehnten Platz. Für Trainer Robert Villinger ist der Klassenerhalt "durchaus drin".

Vorstand einstimmig bestätigt

Dass die Mitglieder des Vereins mit der Arbeit ihres Vorstandes zufrieden sind, zeigten die Teilwahlen. Ohne Veränderungen geht der Vorstand des SV Nöggenschwiel in die kommenden zwei Jahre. Der Vorsitzende Matthias Ebi, Schriftführerin Patricia Villinger, Daniel Bächle, Leiter des Spielausschusses, sowie die beiden Beisitzer Stefan Jehle und Manuel Leber erhielten erneut das Vertrauen der Vereinsmitglieder.

Zahlreiche Mitglieder geehrt

In der Versammlung wurden auch zahlreiche Mitglieder geehrt. Seit zehn Jahren gehören Manuel Tröndle und Roman Walde dem SV an, seit 40 Jahren sind Reiner Probst, Ralf Bächle, Urban Flum, Matthäus Flum, Ilse Gehringer, Karl Villinger, Elvira Villinger, Martin Geng, Georg Presch, Gerhard Presch, Christof Ebner, Tobias Geng und Karl Villinger Mitglieder. Für 50 Jahre wurden Lothar Tröndle (50), und Kurt Schäfer geehrt, für 60 Jahre Linus Ebner (60).

Der SV Nöggenschwiel wurde 1954 gegründet und hat derzeit 262 Mitglieder. Trainer der ersten Mannschaft ist Pepe Pavano, Trainer der zweiten Mannschaft Simon Boll, Trainer der Altherren-Mannschaft Peter Ebi und Leiter der Jugendabteilung Johannes Villinger. Vorsitzender ist Matthias Ebi, Telefon 07755/82 16.