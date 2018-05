Weilheim Wer möchte nicht in einem größeren Geschäft einkaufen? Der Umbau des Lädeles in Weilheim macht es bald möglich

Wer möchte nicht in einem größeren Geschäft einkaufen? Der Umbau des Lädeles in Weilheim macht es bald möglich

Die Genossenschaft des Lädeles Weilheim zieht Bilanz. Der Umbau mit mehr Verkaufsfläche soll den Umsatz wieder ankurbeln. Die Eröffnung ist für Anfang August vorgesehen.

Die Mitglieder der Genossenschaft des Lädeles Weilheim versammelten sich auf Einladung der Vorsitzenden zur jährlichen Bilanz im Feuerwehrgerätehaus. Vorsitzender Ulrich Lienhard eröffnete die Sitzung und schlug Robert Marder zum Versammlungsleiter vor. Vorsitzender Klaus Reinhardt berichtete über die Umsätze im vergangenen Jahr.

Die Umsätze gingen um rund 23 000 Euro zurück und die Personalausgaben sind um 2150 Euro gestiegen. Dafür sind die sonstigen Aufwendungen um 1800 Euro zurückgegangen. Trotzdem blickt Klaus Reinhardt positiv auf die kommenden Monate, der Anbau des Lädeles geht gut voran und voraussichtlich Anfang August kann das Lädele neu eröffnen. Derzeit findet der Verkauf im Vorraum der Nägeleberghalle statt. Im Jahr 2017 trafen sich die Vorsitzenden zu 13 Sitzungen mit dem Aufsichtsrat. Die Organisation des neuen Ladengeschäftes sowie die Planung des Anbaus nahm viel Zeit in Anspruch. Der Aufsichtsrat billigte den Jahresabschluss des Lädeles. Das Lädele wird seit einiger Zeit von Edeka beliefert. Künftig möchten die Verantwortlichen den Wünschen der Weilheim Bürger entsprechen und viele regionale Produkte im Lädele anbieten.

Peter Emmerich übernahm die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Peter Emmerich dankte den Verantwortlichen für die gute Zusammenarbeit: "Die Mitglieder haben Vertrauen zu Euch". Klaus Reinhardt berichtete weiter über die Entwicklung der Genossenschaft im laufenden Geschäftsjahr. So rechnet er noch mit Umsatzeinbußen bis der neue Geschäftsbetrieb anläuft. Robert Marder erklärte, dass die Kosten für den Anbau und für die Ladeneinrichtung die Gemeinde Weilheim trage.

Die Genossenschaft mietet die Räumlichkeiten dann für circa 300 Euro im Monat an. Somit sei das Risiko für die Genossenschaft überschaubar. Die Mitglieder diskutierten über Konzepte, die den Verkauf weiter ankurbeln sollen. So wird ab August ein viel größeres Warensortiment angeboten, durch eine Kühlzelle kann mehr frisches Obst und Gemüse angeboten werden. Robert Marder ist zuversichtlich, dass der Umsatz steigen wird: "Die Karten werden neu gemischt, wir haben bald einen anderen Laden wie vorher".

Großer Dank ging auch an die Verkäuferinnen des Lädeles sowie an Alois Boll und Christof Götte, die sich sehr für das Projekt einsetzen und tatkräftig bei anfallenden Arbeiten mithelfen. Geplant ist weiter, im Herbst ein großes Eröffnungsfest zu feiern. Joachim Sondermann, Aufsichtsrat, forderte die Anwesenden auf, Vorschläge zu machen wie das Lädele noch mehr von der Bevölkerung genutzt wird. Joachim Sondermann: "Wir müssen in die Richtung gehen, dass das Lädele so reizvoll wird, dass die Leute so neugierig sind, dass sie von selber kommen".