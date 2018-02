Weilheim Weilheimer Narrengericht verurteilt ohne Gnade

Das Weilheimer Narrengericht verurteilte in ihrem Prozess am Schmutzigen Dunnschtig die Mittwochsturnerinnen des TuS Weilheim wegen Teilschuld an der Misere der Weilheimer Gastronomieszene: Für ein Fest im September müssen sie nun einen über zehn Meter langen Zopf backen und spendieren.

Der Bürgersaal im Weilheimer Rathaus konnte die Menge der Neugierigen kaum fassen, die die Verhandlungen des Narrengerichtes am Schmutzigen Dunschdig verfolgen wollten.

Nachdem Gruppen des Weilheimer Musikvereins das Wecken im Ort am frühen Morgen übernommen hatten, die Weilheimer Schulschließer den Kindergarten geschlossen und die Herrschaft im Rathaus übernommen hatten, war das närrische Volk in Scharen zum fasnächtlichen Thing geeilt, um mitzuerleben, wie sich die Angeklagten gegen die Vorwürfe der närrischen Justiz zu Wehr setzten.

Auf der letzten Sitzung des Narrengerichtes unter der Regentschaft des noch amtierenden Bürgermeisters "Rolando ob der Alb", vulgo Roland Arzner, rief das Gericht die Mittwochsturnerinnen des TuS Weilheim auf die Anklagebank.

Den Damen, samt und sonders rothaarig, wurde unter anderem vorgeworfen, durch die Verweigerung von Verzehr an der Misere der Weilheimer Gastronomieszene einen großen Teil an Schuld zu tragen. Laut Anklage hätten die Damen zu viert an einer Halbliterflasche Mineralwasser genuckelt und darüber hinaus heimlich in ihren Sporttaschen Salzsticks mitgebracht – mit dem Ergebnis: Café zu, Adler zu.

Jetzt träfen sich die Angeklagten zu heimlichen Gelagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Leidtragend sei die Bevölkerung, der der Zugang zu den Treffen unverzüglich ermöglicht werden solle. Trotz Bestechung mit Mehlsuppe, kleinen Häppchen und Prosecco sowie der engagierten Verteidigung durch Ike Sondermann blieb das Gericht hart. Mit der Urteilsverkündung mussten die Angeklagten allerdings bis zum Ende der Sitzung ausharren.

Als Zweiter hatte sich Martin "Flensen" Gamp, Vorsitzender des Weilheimer Musikvereins vor der närrischen Gerichtsbarkeit zu verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, die bei der jährlichen Vereinsbesprechung festgelegten Termine vorsätzlich, arglistig und grobfahrlässig zu Hintertreiben und zu ignorieren. Gamp verteidigte sich geschickt, indem er dem Gremium Beweise dafür vorlegte, dass nicht er, sondern das Gericht Schwierigkeiten mit Terminen habe. Auch Gamp wurde mit der Verkündung seiner Strafe auf das Ende der Sitzung vertröstet.

Schließlich stand noch, erstmals in der 21-jährigen Geschichte des Weilheimer Narrengerichtes mit Hannelore Zanotti eine Nöggenschwielerin vor dem Richtertisch. (Anmerkung: Mäggi Böhler, wohnhaft in Nöggenschwiel, wurde vor Jahren in ihrer Eigenschaft als Cerberus vom Bürgscht vor Gericht gezerrt).

Zanotti hatte mit Zieharmonika und Bodyguard einen beeindruckenden Auftritt. Ihr wurde zur Last gelegt, bei der Standortwahl ihrer Kaffeestube Gret einen schweren Fehler begangen zu haben. Nöggenschwiel habe, so das Gericht, ohnehin bereits drei Wirtschaften und einen Besen, sodass es besser gewesen wäre, in Weilheim einen Gastronomiebetrieb zu eröffnen. Umsonst beteuerte Hannelore Zanotti, dass Weilheim und Nöggenschwiel inzwischen eine Einheit seien.

Das Gericht blieb hart und verdonnerte die Angeklagte. In dem ungewöhnlichen Urteil des Gerichtes heißt es, dass am Sonntag, 23. September, ein "Weißes Fescht" in Weilheim stattfinden wird, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.

Hannelore Zanotti wurde dazu verurteilt, "Kaffee all you can drink" kostenfrei auszuschenken. Die Mittwochsturnerinnen müssen einen zehn Ellen (eine Elle sind 1,143 Meter) langen Zopf machen spendieren. "Flensen" Gamp hat dafür zu sorgen, dass die Tische für das Fest aufgestellt werden und ein Toilettenwagen zur Verfügung steht.