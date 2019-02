von Claus Bingold

Der Bürgersaal im Weilheimer Rathaus konnte die Menge der Wunderfitzigen kaum fassen, die die Verhandlungen des Narrengerichtes verfolgen wollten. In Scharen war das närrische Volk zum fasnächtlichen Thing im Zentrum Weilheims geeilt, um mitzuerleben, wie die Angeklagten abgeurteilt werden.

Mit Hörnchen: Lauter strahlende Gesichter im Narrengerichtssaal in Weilheim. | Bild: Claus Bingold

Als dann auch noch die Fasnachtsmusik, groß an der Zahl, den Saal stürmte, verwandelte der sich in die sprichwörtliche Sardinenbüchse. hier konnte keiner mehr umfallen.

Mit Goldfischhüten: Aufwendig herausgeputzt, wie diese Grazien aus Weilheim, erschienen viele Prozessbeobachter zum Weilheimer Narrengericht. | Bild: Claus Bingold

Vorwurf: Schamlose Wahlwerbung

Als erstes stand Jan I., vulgo Jan Albicker aus dem Rothuser Wald, neuer Bürgermeister in Wiile, vor dem Richtertisch. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, die Strafe aus einer früheren Verurteilung, Bedienung am Suppensonntag, oder den Umzug in Nöggenschwiel mit uraltem Pflug und schäbiger Kleidung schamlos für seine Wahlwerbung ausgenutzt zu haben.

Mit Krone: Der Angeklagte Jan I. aus dem Rothauser Wald, Bürgermeister zu Wiile. | Bild: Claus Bingold

Obwohl Großverdiener, so doch als Sparfuchs verschrien, schließlich liefen seine Rathausleute abgerissen wie Landstreicher durch die Gegend, wolle er das Rathaus nach Vorbild des klotzigen Bonndorfer Schlosses zu seinem Regierungssitz umwandeln.

Geschickt und sehr eloquent versucht der Angeklagte, sich von den aberwitzigen Beschuldigungen reinzuwaschen. Auch sein Advokat Schmidtchen Schleicher, im bürgerlichen Leben Finanzmanager der Gemeinde gab sein Bestes, als er zum Schluss klarstellte, dass im Falle einer Verurteilung in Weilheim der Notstand ausgerufen und um das Rathaus ein Mauer hochgezogen werde.

Vorwurf: Kirchenscheinwerfer zu hell

Als zweiter Delinquent stand Patronius Christopherus, (Pater Christoph Eichkorn vorm Richterstuhl. Ihm wurde neben einigen weiteren Vergehen vor allem vorgeworfen, in seinem Größenwahn den Kirchturm der Pfarrkirche mit einem ausrangierten, stromfressenden Baustrahler illuminiert zu haben, sodass seine Schäfchen in der Nachbarschaft wegen der hell erleuchteten Schlafgemächer kein Auge zutun konnten.

Auch Christopherus verteidigte sich blendend, indem er darauf verwies, dass die im Schattenrein (Indlekofen) lebenden Bürger jetzt wenigsten in der Nacht genügend Licht hätten. Außerdem habe die Illumination fünf durchreisenden Störchen als Orientierung für das Auffinden ihres Nachtquartiers gedient. Allein, es nützte ihm nichts.

Mit Storch: Der Angeklagte Patronius Christopherus (Pater Christoph Eichkorn) mit dem neuen Wahrzeichen von Weilheim. | Bild: Claus Bingold

Vorwurf: Geheimniskrämerei bei Sitzungen

Schließlich waren noch Vertreter der Genossenschaft „Lädele Weilheim“ (Jockel Sondermann, Ulrich Lienhard, Robert Mader und Annemarie Prothmann) angeklagt.

Mit Bauchlädele: Die Angeklagten Annemarie Prothmann und Jockel Sondermann, Vertreter der Lädele-Genossenschaft. | Bild: Claus Bingold

Gipfel der Vorwürfe war sicherlich, dass das Gremium seine Sitzungen an geheimen Orten abhalte, wichtige Beschlüsse aber später im Cantinetta in Weilheim festige, und bei dieser Gelegenheit unter Alkoholeinfluss neue Mitglieder werbe.

Auch die besten Argumente nützen nichts

Auch die Genossenschaftsvertreter ließen nichts unversucht, um die haltlosen Vorwürfe seitens des Narrengerichtes eindruckvoll zu entkräften. Außerdem bezeichneten sie es als ausgesprochene Anmaßung, über die Genossenschaft zu urteilen, ohne zumindest teilweise selbst dabei zu sein. aber auch die vom närrischen Auditorium vielfach mit Applaus bedachten Argumente halfen nichts.

Einmal mehr wurde den närrischen Prozessbeobachtern klar, dass es dem hochwohllöblichen Wiilemer Malefiz-Gericht nicht nur darauf ankommt, die Delinquenten ordentlich abzustrafen, sondern darüber hinaus die Strafe so festzulegen, dass sowohl die Richterin, als auch die Ankläger Vorteile aus den verhängten Strafen ziehen können.

Strafe: Promidinner fürs Narrengericht

Im Juli müssen nun die Verurteilten ein Promidinner, sprich für das Narrengericht und Freunde ausrichten. Handy-Juncki Pater Christoph ist für die handschriftliche Einkaufsliste und für die Zubereitung des Menüs verantwortlich. Die Genossen stellen Essen und Trinken zur Verfügung und Schultheiß Jan Albicker übernimmt in angemessener Kleidung den Service bei diesem Event.