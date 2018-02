Weilheim Weilheim wählt am 1. Juli einen neuen Bürgermeister

Bürgermeister Roland Arzner tritt am 30. September in den Ruhestand ein. Weilheim wählt deshalb am 1. Juli einen neuen Rathauschef.

In Weilheim muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Der amtierende Bürgermeister Roland Arzner, im August 2015 zu seiner dritten Amtszeit gewählt, erreicht am 30. September dieses Jahres das gesetzliche Rentenalter und wird mit diesem Datum sein Amt niederlegen. Damit fällt der Amtsantritt eines neuen Bürgermeisters auf 1. Oktober 2018.

Auf seiner jüngsten Sitzung stimmte der Weilheimer Gemeinderat geschlossen dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Weilheim am Sonntag, 1. Juli, durchzuführen. Der Termin für eine eventuell notwendig werdende Neuwahl wird auf den 22. Juli festgelegt. Die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger wird am 20. April und ergänzend am 25. April im Mitteilungsblatt der Gemeinde Weilheim erfolgen. Die Bewerbungsfrist beginnt am 21. April und endet am 4. Juni.

Der Gemeindewahlausschuss beschließt noch am selben Tag über die Zulassung der eingegangenen Bewerbungen und gibt am 13. Juni die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl offiziell bekannt. Die Bewerbungsfrist für eine etwaige Neuwahl ist auf den Zeitraum vom 2. Juli bis 4. Juli festgelegt. Die Bekanntgabe der neuen Bewerber erfolgt am 11. Juli.

Vorsitzender des Wahlausschusses wird kraft Amtes Bürgermeister Roland Arzner sein. Zum stellvertretenden Wahlausschussvorsitzenden bestimmte der Gemeinderat Matthias Ebi, der auch stellvertretender Bürgermeister ist. Zu Beisitzern wählte der Gemeinderat die Ratsmitglieder Günter Dörflinger, Michael Bellen und Philipp Tröndle in den Wahlausschuss. Die Gemeinderäte Claus Bächle, Andreas Leber und Christof Götte wurden zu stellvertretenden Beisitzern bestimmt.