von Claus Bingold

Hochzufrieden zeigte man sich beim Velo- und Bike-Club (VBC) Waldshut-Tiengen, Veranstalter des Waldhaus Bike-Marathons, mit dem Verlauf der 16. Auflage des Rennens. Unter idealen Wetterbedingungen gingen dieses Jahr wieder 850 Mountainbiker an den Start vor der Haagwaldhalle in Weilheim-Remetschwiel. Damit war das anvisierte Limit an Startern erneut erreicht.

Nach dem Start lagen die Biker noch eng beisammen. Auf dem 42 Kilometer langen Rundkurs zog sich das Feld dann aber weit auseinander. In der Bildmitte fährt mit der Startnummer 850 die Schirmherrin Sabine Spitz. Bilder: Claus Bingold

Bereits zum Start hatten sich zahlreiche Zuschauer eingefunden, um die Mountainbiker, ambitionierte Lizenzfahrer ebenso, wie reine Hobby- und Fun-Fahrer, ordentlich anzufeuern. Nach gut anderthalb Stunden beendete der Schweizer Emilien Barben, er hatte das Rennen bereits 2017 gewonnen, als Sieger das Rennen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Matthias Bettinger aus Urach, der sich erst auf den letzten Metern geschlagen geben musste, und Niklas Grober aus Niederhof.

Unverzichtbar für den Ablauf einer so großen Sportveranstaltung, wie dem Waldshaus Bike-Marathon sind die freiwilligen Helfer des DRK und der Freiwilligen Feuerwehr. Links im Bild steht Axel Frank, ärztlicher Leiter des Rettungsdiensts des DRK Waldshut.

Prominenteste Teilnehmerin war einmal mehr Olympiasiegerin und Weltmeisterin Sabine Spitz, die sich kurzfristig entschlossen hatte, nach 2015 und 2018 zum dritten Mal in Waldhaus an den Start zu gehen. Müßig, zu fragen, wer die Damenwertung des Mountainbike-Marathons gewonnen hat. Natürlich fuhr Sabine Spitz mit großem Abstand vor ihren Konkurrentinnen durchs Ziel bei der Haagwaldhalle. Zweite in der Damenkonkurrenz wurde die Schweizerin Steffi Häberlin.

An vielen Stellen entlang der reiz- und anspruchsvollen Strecke, die in zwei großen Schleifen zum einen in das Fohrenbachtal und zum anderen in das Albtal führte, hatten sich die Zuschauer eingefunden, um die Sportler mit ihren Anfeuerungsrufen zu motivieren.

Regionalsport Hochrhein Schweizer Emilien Barben und Sabine Spitz gewinnen 16. Waldhaus-Bike-Marathon Das könnte Sie auch interessieren

Sie feuerten nicht nur die Favoriten an, die sich beizeiten abgesetzt hatten, sondern unterstützten auch noch diejenigen mit ihrem aufmunternden Beifall, die weit abgeschlagen hinter den Topfahrern herfuhren. Es ist immer schwer, abzuschätzen, wie viele Zuschauer entlang der Strecke das Rennen verfolgen. Aber es dürften auch dieses Jahr wieder einige hundert gewesen sein, die die Fahrer mit ihren Anfeuerungsrufen zu Höchstleistungen anzustacheln versuchten.

Nach dem Rennen verwandelte sich der Platz vor der Haagwaldhalle in eine echte Festmeile, wo Akteure und Zuschauer gemeinsam auf die gelungene Veranstaltung anstoßen konnten.

Bike-Marathon Der Waldhaus Bike-Marathon hat inzwischen einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Gemeinde Weilheim. 2004 hatte Dieter Schmid von der Privatbrauerei Waldhaus die Idee, das Rennen zu veranstalten. Er konnte Eberhard Hess, damals Vorsitzender des VBC Waldshut-Tiengen und den ehemaligen Weilheimer Bürgermeister Roland Arzner von dieser Idee begeistern. Der Waldhaus Bike-Marathon steht seit seinem Bestehen unter der Schirmherrschaft von Mountainbike-Weltmeisterin Sabine Spitz.