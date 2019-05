von Claus Bingold

Der 16. Waldhaus Bike-Marathon findet am Sonntag, 2. Juni, statt. Start ist um 10.30 Uhr. Die Idee für diese anspruchsvolle Sportveranstaltung hatte Dieter Schmid, Geschäftsführer der Privatbrauerei Waldhaus. Er konnte damals die Gemeinde Weilheim, Thomas Zimmermann von der Brauereigaststätte Waldhaus und für die sportliche Organisation den Velo- und Bike-Club (VBC) Waldshut-Tiengen ins Boot holen, um dieses viel beachtete Sportereignis auf die Beine zu stellen.

Die beliebte Breitensportveranstaltung, für die seit dem ersten Waldhaus Bike-Marathon im Jahr 2004 Mountainbike-Weltklassefahrerin Sabine Spitz die Patenschaft übernommen hat, ist heute weit über die Grenzen des Südschwarzwalds hinaus bekannt und ist aus dem Terminkalender vieler Marathon-Fahrer und Freizeitbiker nicht mehr wegzudenken.

Die wunderschöne Route verläuft über 42 Kilometer und weist Steigungen von insgesamt 900 Höhenmetern auf. „Die einen genießen dabei die Landschaft“, so Schirmherrin Sabine Spitz, „die anderen kämpfen um die besten Plätze. Der Waldhaus-Marathon bietet alle Möglichkeiten. Auch wenn die Runde eher als schnell denn als schwer zu bewerten ist, kann jeder Teilnehmer seine persönliche Herausforderung finden.“

Gingen beim ersten Rennen 2004 noch rund 500 Mountainbiker an den Start, damals noch in Waldhaus neben der Brauerei, wo heute das neue Logistikzentrum steht, so ist die Zahl der Starter inzwischen auf 850 limitiert. Start und Ziel sind mittlerweile bei der Haagwaldhalle in Remetschwiel.

Gute Möglichkeiten, die Fahrer auf der Rennstrecke zu beobachten, bieten sich in Brunnadern, Tiefenhäusern, Segalen, an der Nöggenschwieler Straße, an der Haagwaldstraße, am Stieghof und in Unteralpfen. Während der Veranstaltung gibt es auf dem Parkplatz vor der Haagwalhalle in Remetschwiel einen Festbetrieb und Info-Stände rund um den Radsport.