Weilheim Vielfältiges Angebot des Turn- und Sportvereins Weilheim kommt gut an

Der Turn- und Sportverein Weilheim blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Das Angebot des TuS, vom Mutter- und Kindturnen bis hin zum Seniorenturnen wird von den Mitgliedern des Vereins lebhaft genützt.

Großes Interesse zeigten die Mitglieder des Turn- und Sportvereins (TuS) Weilheim an der jüngsten Hauptversammlung ihres Vereins. Rund 60 Vereinsmitglieder waren in das Feuerwehrgerätehaus in Weilheim gekommen, um an der Versammlung teilzunehmen.

„Was der TuS bietet, ist schon etwas ganz Besonderes“, so Gemeinderäten Alexandra Embs. „Es ist toll, wie im Verein zusammengearbeitet wird. Besonders möchte ich dabei die jungen Übungsleiterinnen herausheben, die ein Vorbild für die Kinder und Jugendlichen sind, die dann vielleicht Lust bekommen, selbst als Übungsleiter einzusteigen. Nur dann kann der Verein weiterleben, wenn von unten Neue nachrücken.“

In ihrer Rückschau konnten die Vorsitzende Ulrike Stüber und deren Stellvertreterin Astrid Stempel einmal mehr auf ein tolles und ereignisreiches Jahr zurückblicken, in dem neben den sportlichen Höhepunkten wie dem Jugendsportfest, der Abnahme des Sportabzeichens und der Teilnahme von 32 TuS-Kids am ersten Waldshuter City-Run die Nikolausfeier das herausragende Ereignis war.

Das Angebot des TuS, vom Mutter- und Kindturnen bis hin zum Seniorenturnen wurde von den Mitgliedern des Vereins lebhaft genützt. 21 Übungsleiter und ausgebildete Sportassistenten, betreuen insgesamt rund 20 Gruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeglichen Alters.

Vor allem im Jugendbereich ist man beim TuS bemerkenswert aktiv. Beim Jugendsportfest des vergangenen Jahres wetteiferten 75 Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren um gute Platzierungen im Dreikampf (Ballwurf, Weitsprung und Sprint).

Zum 21. Mal konnte beim TuS Weilheim das Deutsche Sportabzeichen erworben werden. Mit Erfolg nahmen 19 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre, sowie 25 Erwachsene ab 18 Jahren an den Prüfungen für das Jugendsportabzeichen, respektive für das Deutsche Sportabzeichen teil.

Bei den Wahlen zogen mit Selina Stürzel (18), Anne Kaiser (19) und Sophia Huber (17) drei junge Mitglieder als Beisitzerinnen in den Vorstand ein. Einstimmig wieder gewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Astrid Stempel, Kassenverwalterin Andrea Marder, sowie die Beisitzer Klaus Zitzwitz (für ein Jahr) und Erich Klausmann.

wurde 1971 gegründet. Der TuS ist mit 578 Mitgliedern der größte Verein in der Gemeinde Weilheim. Für den sportlichen Betrieb sorgen 21 Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Vorsitzende ist Uli Stüber, Telefonnummer 07747/13 04.