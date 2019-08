von Bettina Ebi

Die Landjugend aus Nöggenschwiel ist bei ihrem diesjährigen Ausflug nach Nürnberg gefahren. Nach der gemeinsamen Anreise wurde am Abend Nürnberg erkundet und auf eine schöne Reise angestoßen. An den darauffolgenden Tagen standen unter anderem Bubble Soccer und die traditionelle Bierolympiade auf dem Programm. Der Abschluss fand nach vier Tagen Spaß und Freude im Café Ebner in Nöggenschwiel statt.