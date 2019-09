von sk

Gegen 17 Uhr sei der unbekannte Rollerfahrer auf der Straße Stegmatte, die am Ortsausgang in Richtung Brunnadern liegt, zu Fall gekommen und gegen einen geparkten Skoda geprallt. Dabei sei die Kofferraumklappe erheblich eingedellt und ein Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht worden, so die Polizeiangaben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, habe der Rollerfahrer seine Fahrt fortgesetzt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07751/83 16-531 entgegen.