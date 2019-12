Weilheim vor 2 Stunden

Tragischer Tod im Wald: 69-Jähriger stirbt beim Baumfällen

Bei Forstarbeiten ist ein 69 Jahre alter Mann in einem Waldstück auf der Gemarkung Weilheim tödlich verunglückt. Wie die Polizei erst am heutigen Mittwoch mitteilt, war der Mann bereits am vergangenen Freitagabend vermisst worden.