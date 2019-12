von Claus Bingold

Die Theatergruppe des Musikvereins Weilheim präsentiert mit „Wechseljahre“ ein Lustspiel in drei Akten am Freitag, 27. Dezember, und Samstag, 28. Dezember, jeweils um 20 Uhr, in der Nägeleberghalle in Weilheim. Der Eintritt kostet 8 Euro. Einlass in die Halle ist an den beiden Tagen bereits um 18.30 Uhr. Das Theaterstück „Wechseljahre“ erzählt eine Geschichte wie aus dem richtigen Leben. Da bleibt kein Auge trocken.

Kurz zur Handlung: Evi Hauser (Alexandra Embs) sieht mit Unbehagen auf ihren bevorstehenden 50. Geburtstag. Sie plagen Hitzewallungen und Schlafstörungen. Ihren Mann Achim (Jupp Friedrichs) hingegen hat die Midlife-Crisis fest im Griff.

Bei seiner schrillen Freundin Dagmar (Heike Götte) glaubt er, ein Stück Jugend zurückgewinnen zu können. Sohn Michi Hauser (Philipp Huber) bricht sein Studium ab, Tochter Conni Hauser (Thea Rudigier) wartet mit stetig wechselnden Liebhabern auf.

So scheint für Evi die Zeit reif für eine Auszeit vom untreuen Ehemann und den verwöhnten Kindern. Nachdem auch noch ihr Arbeitsplatz mit einer jüngeren Kollegin besetzt wird, beschließt sie, ihr Leben neu zu ordnen.

Natürlich geht zuhause sehr bald alles drunter und drüber. Das Haus verkommt, für die Ernährung sorgt einzig der Pizza-Service von nebenan. Auch die ab und zu tätig eingreifende Karin (Kathrin Prothmann), Freundin von Evi Hauser, und deren Ehemann Jürgen (Oliver Gamp), sowie der selbst ernannte Heilsbringer Samuel (Stefan Boll) vermögen diesen Zustand nicht zu verbessern.

Als Dagmar sich erotisch neu orientiert, wünscht sich Achim nichts sehnlicher als Evis Rückkehr. Doch ist Evi überhaupt zu einem Neuanfang bereit? Das Publikum wird es erfahren.