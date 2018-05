Weilheim Stürme machen häufige Einsätze nötig

Ehrungen und Beförderungen gab es bei der Feuerwehr Weilheim. Gesamtkommandant Matthias Block wird im Amt bestätigt.

Mit ihrer Leitung sind die Feuerwehrleute der Gesamtfeuerwehr Weilheim in den Abteilungen Bannholz-Remetschwiel, Nöggenschwiel und Weilheim zufrieden. Bei den von Bürgermeister Roland Arzner geleiteten Wahlen an der Hauptversammlung in Bannholz-Remetschwiel bestätigten sie einstimmig den Gesamtkommandanten Matthias Block. Ein gutes Wahlergebnis gab es auch für die zehn Mitglieder des Feuerwehrausschusses. Acht Mitglieder wurden bestätigt, neu gewählt wurden Gerd Schäfer aus Bannholz-Remetschwiel und Simon Schäfer aus Nöggenschwiel.

In seinem Grußwort bedankte sich Arzner bei den Feuerwehrkameraden für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Bürger der Gesamtgemeinde Weilheim. Besonders dankte er dem Gesamtkommandanten Matthias Block, der in den vergangenen zehn Jahren vertrauensvoll mit ihm zusammengebarbeitet habe. Die Gemeinde habe im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten für eine verbesserte Ausstattung der Feuerwehr gesorgt. So könne die Einsatzabteilung Weilheim im Juli ihr neues Löschfahrzeug in Empfang nehmen. Auch in Nöggenschwiel sei ein Fahrzeugersatz auf den Weg gebracht worden, entsprechende Zuschüsse seien genehmigt. Hier müsse aber noch die Unterstellung geplant werden. Kritisch sah Arzner, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Feuerwehrkräfte im Einsatz behindert oder sogar angegriffen wurden. Hier forderte er von der Justiz eine konsequente Ausnutzung des Strafrahmens. Die Tätigkeitsberichte von Matthias Block und den Abtteilungskommandanten Dieter Stiegeler (Bannholz-Remetschwiel), Christian Mutter (Nöggenschwiel) und Florian Pfeiffer (Weilheim) spiegelten ein durchschnittliches Feuerwehrjahr wieder. Die 92 aktiven Wehrmänner und -frauen wurden 29 Mal alarmiert. Neben Löscheinsätzen bei kleineren Bränden mussten aufgrund der Stürme häufig umgefallene Bäume auf Straßen beseitigt werden. Auch bei einigen Verkehrsunfällen waren die Feuerwehren mit der Rettungsschere tätig. Matthias Block lobte die gute Zusammenarbeit und Unterstützung durch die Nachbarschaftsfeuerwehren in Höchenschwand, Ühlingen-Birkendorf und Waldshut.

Über die Jugendabteilung berichtete Matthias Roka, über die Altersabteilung Theo Bächle. Grußworte sprachen der neue gewählte Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Ralf Rieple, und der Kommandant der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf, Oliver Kraus.