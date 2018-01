Weilheim Stimmungskanonen im Rittersaal: Bunter Abend der "Närrischen Friedli" begeistert Publikum

Die Fasnacht hat nun endgültig die Abhänge des Südschwarzwaldes erreicht und damit auch die Narren in der Gemeinde Weilheim voll im Griff.

Scharen närrischen Volkes waren anlässlich des Bunten Abends der Narrenzunft "Närrische Friedli" in die, zum Rittersaal umfunktionierte Nägeleberghalle gekommen.

Schon beim Einmarsch der "Närrischen Friedli", angeführt von Zunftmeisterin Daniela Meier und Julius Isele, dem ältesten Mitglied des Elferrates der Narrenzunft, ließen die zum großen Teil aufwändig und phantasievoll verkleideten Besucher erkennen, dass sie nicht mit Applaus zu geizen gedachten.

Den Reigen der 14 Auftritte eröffneten die Mädels der Dienstagsturnerinnen des Turn- und Sportvereins mit einer Hommage an die Fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Zur Musik aus dieser Ära ließen sie die Petticoats nur so fliegen. Mit einem Hohelied auf den "Thermomix", der ganz offensichtlich in keinem Haushalt fehlen darf, heimsten die Donnerstagsturnerinnen des TuS ebenso frenetischen Beifall ein, wie auch die närrischen Mädels der Zunft mit ihrem flotten "Bierkastentanz, sowie "Jogis Jungs", die mit ihrem Lied die "abgehenden Winde" eingehend aufs Korn nahmen und die Närrischen Jungs, die auf witzige Weise darstellten, welchen Beruf sie ausüben.

An die von San Francisco ausgehende Hippie-Bewegung der Sechziger-Jahre erinnerten die närrischen Frauen in ihren, für die Zeit typischen farbenfrohen Klamotten. Dafür erhielten sie ebenso herzlichen Applaus wie eine Mädchengruppe der Eintracht Bannholzer Berg und die TuS-Mädels (Welcome to the Nineties) für für ihre tollen Tanzauftritte.

Kurz vor dem Programmende wurde es richtig laut im Rittersaal: Eine Schar musizierender Indianer (Weilheims Guggenmusik "Prärie Hüüler") brachte jegliche Unterhaltung im Saale abrupt zum Erliegen. Eine knappe halbe Stunde gab's unter der Leitung von Frontfrau Sabrina Keller musikalisch ordentlich auf die Ohren.

Traditionell stellten die Mitglieder des Elferrates, unterstützt von anderen Narren der Zunft, unter der Leitung von Astrid Stempel das Schlussbild des Bunten Abends im Rittersaal. Vorlage war dieses Jahr das legendäre "Moulin Rouge". In pompösem und zum Teil frivolem Outfit, dem frühen 20. Jahrhundert nachempfunden, boten die Darsteller auf der Bühne ein überwältigendes Bild.

Durch das Programm führte Jupp, der kölsche Jong, der in Weilheim eine neue Heimat gefunden hat. Er verstand es, zwischen den Bühnennummern das närrische Publikum im Saal bei Laune zu halten. Für Musik in den Pausen sorgte wie schon in den Vorjahren Alleinunterhalter Guido Heidenreich aus Ühlingen.