von Bettina Ebi

Die Aula der Grundschule Nöggenschwiel war voll besetzt, als die aktiven Mitglieder, die Garde und die Maskenträger der Stampfi Geischter auf die Bühne zogen und den 43. Bunten Abend eröffneten. Marc Gehringer freute sich besonders, den neuen Bürgermeister Jan Albicker sowie den Ehrenpräsidenten der Schlüchttalvereinigung, Othmar Scheuble, zu begrüßen.

Witzig: Das Männerballett hat mit der Batman-Einlage die närrischen Besucher restlos begeistert. Die Männer durften nicht ohne Zugabe von der Bühne. | Bild: Bettina Ebi

Dann ging es los mit dem abwechslungsreichen Programm. Die Garde zeigte ihr Können mit vielen Tanzeinlagen zu verschiedenen Melodien. Mary-Ann Cesare leitet die jungen Damen. Es folgte ein Sketch der Probst-Brüder, in dem sie mit einem fahrenden Bus durch die Gemeinde Weilheim diverse Situationen auf den Prüfstand nahmen. Unter anderem erfuhr man, dass es schwierig wird, nicht aus dem Bus zu fallen, vor lauter Schlaglöchern in den Straßen.

Amüsant: Bianca Ebner und Marie-Christine Rohde zeigten einen Sketch. Es war erstaunlich, wie lustig Lauch sein kann. | Bild: Bettina Ebi

Bianca Ebner und Marie-Christine Rhode brachten das Publikum mit einem genial gespielten Witz zum Lachen. Das junge Männerballett begeisterte die zahlreichen Besucher ebenso wie Anja Gamper und Linda Kaiser beim Zubereiten einer Schwarzwälder Torte auf nicht ganz alltägliche Art. Matthäus Flum nahm als Dorfpolizist diverse Geschichten aus dem Rosendorf aufs Korn. In gewohnter Weise brachte auch er die Gäste zum Lachen.

Lecker: Anja Gamper (links) und Linda Kaiser zeigten, wie eine Schwarzwälder gebacken wird – mit nicht alltäglichen Mitteln. | Bild: Bettina Ebi

Nach einer kurzen Pause besprachen sich die Alten Herren vom SV Nöggenschwiel über ihr nächstes Ausflugsziel. Auch hier kam manch witzige Situation ans Tageslicht. Die Garde bot auch im zweiten Teil einen tollen Tanz auf. Als Piratinnen verkleidet, überraschten sie zu fetziger Musik. Ein weiterer großer Höhepunkt war das Männerballett, die Anwesenden waren restlos begeistert, was die Männer darboten. Außerdem wurden zwei Situationen in verschiedenen Gaststätten in Nöggenschwiel nachgespielt. Dabei wurde manch ein Dorfeinwohner geneckt. Zum Abschluss sang Mary-Ann Cesare mit ihrer gigantischen Stimme das Lied „Was für eine geile Zeit“. Alle Mitglieder verabschiedeten sich von einem begeisterten Publikum. Die Party ging mit DJ Benny Weiler stimmungsvoll weiter.