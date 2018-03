Weilheim Schulwettbewerb: Die Grundschule Weilheim möchte Unterstützung für ein Zirkusprojekt

Startnummer W11: Die Grundschule Weilheim plant ein Zirkusprojekt. Unter professioneller Leitung sollen die Kinder ein Programm einstudieren, das sie dann am Ende aufführen werden. Mit diesem Projekt bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein.

Weilheim – Geschminkte Gesichter, akrobatische Nummern, Scheinwerferlicht und laute Musik, dazu ein leichter Duft von frischem Popcorn: Das ist Zirkus, wie ihn die meisten Menschen kennen und lieben. Die Weilheimer Grundschule plant ein Projekt, um diesen Zirkus in die Schule zu holen: "Für eine Woche verwandelt sich die Aula unserer Grundschule in ein Zirkuszelt", erklärt Rektor Tobias Fabian die Idee. Das Besondere: Die Schüler sollen nicht nur im Publikum sitzen und den professionellen Artisten und Clowns zusehen, sie sollen selbst ein Teil der Show werden.

"Einzelne Schülergruppen üben klassenübergreifend Programmpunkte unter professioneller Anleitung ein. Krönender Abschluss sind vier Zirkusvorstellungen am Ende der Projektwoche", sagt Rektor Tobias Fabian.

Die professionelle Anleitung kommt aus Freiburg, vom Projektzirkus Frog. Dieser sei ein erfahrener Anbieter von Zirkusprojekten an Schulen, so Fabian. Im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus heißt es: "Beim Freiburg Projektzirkus haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, ohne Konkurrenzdruck und ohne Bewertung, ihre ganz persönlichen Stärken einmal individuell zu zeigen. In den Bereichen Artistik, Bodenakrobatik, Jonglage und Clownerie werden Kinder und Jugendliche Ängste überwinden, das Selbstwertgefühl steigern und stolz auf das Erlernte sein." Außerdem solle die eigene Persönlichkeit gestärkt werden und wichtige Eigenschaften wie Motorik, Mimik, Gestik und die Ausstrahlung bei der Präsentation trainiert werden. Bewusst setze der Projektzirkus auf Übungsgruppen: "Anregungen, Hilfe und Tipps anderer Teilnehmer stärken den Zusammenhalt in der Gruppe oder Klasse." Schließlich solle die Teilnahme zu einer unvergesslichen Lebensbereicherung werden, verspricht der Werbeflyer des Projektzirkus'.

Die Kosten für eine Woche Zirkusarbeit belaufen sich laut Thomas Fabian auf rund 5060 Euro. In der Bewerbung zitiert er seine Schülerinnen und Schüler: "Das Leben ist mehr als Rechnen und Schreiben. Deshalb bitten wir euch: Befreit uns für eine Woche vom Mathe- und Deutschunterricht und wir zeigen euch, was wir alles können."

Neben dem Spaßfaktor und den Dingen, die die Kinder lernen werden, bemerkt Rektor Tobias Fabian auch, wie sehr so ein Projekt die Schulgemeinschaft der Grundschule Weilheim stärken könnte.

Die Grundschule

An der Weilheimer Grundschule werden in diesem Jahr 100 Schüler unterrichtet. Ihr Leitbild: "Gemeinsam sind wir stark". Ihre Maxime Toleranz, Wertschätzung, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit sollen mit dem Zirkus-Projekt gefördert werden.

