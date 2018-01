Weilheim SV Waldhaus stolz auf neuen Kunstrasenplatz

Der SV Waldhaus bilanziert ein erfolgreiches Jahr. Der Vorsitzende Markus Birkenberger ehrt in der Hauptversammlung langjährige Mitglieder und würdigt Rainer Welte als neues Ehrenmitglied des Vereins.

Remetschwiel – Das beherrschende Thema des vergangenen Jahres beim SV Waldhaus war der Bau des neuen Kunstrasenplatzes anstelle des Hartplatzes unweit der B 500. Nach nur viermonatiger Bauphase und Dank zahlreicher Arbeitseinsätze konnte der neue Kunstrasenplatz in Betrieb genommen werden.

„Der Kunstrasenplatz“, so Markus Birkenberger, Vorsitzender des SV Waldhaus, „ist ein Projekt, auf das der Verein zu Recht sehr stolz sein darf. Keiner hätte gedacht, dass der Platz in derart kurzer Zeit fertig gestellt werden konnte. Dank großzügiger Spenden und Zuschüsse liegen wir gut im Kostenrahmen.“ Ein ganz spezieller dank Birkenbergers ging an die zahlreichen freiwilligen Helfer aus dem Verein und an den Bauhof der Gemeinde, mit deren Hilfe der Platz zügig vollendet werden konnte. Ganz zu schweigen davon, dass dadurch auch enorme Kosten eingespart werden konnten. Ähnlich äußerte sich auch Kassenverwalter Rainer Welte: „So ein großes Projekt ist schon etwas ganz tolles für unseren kleinen Verein.“ Mit Spenden der Sponsoren und Zuschüssen konnte ein beachtlicher Teil der entstandenen Kosten gedeckt werden. Allein der Förderverein des SV Waldhaus konnte rund 70 000 Euro beisteuern. Auch die Gemeinde unterstützte das Vorhaben mit einem Zuschuss von 35 000 Euro. Darüber hinaus erwartet man beim SV Waldhaus noch einen Zuschuss vom Badischen Sportbund.

Mit Rainer Welte hat der SV Waldhaus ein neues Ehrenmitglied. Er ist nach 12 Jahren als Kassenverwalter nicht mehr zur Wahl angetreten und mit 48 Jahren das jüngste Vereinsmitglied, dem je die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde. Welte trat 1980 als Jugendlicher in den Club ein. Vorsitzender Markus Birkenberger, würdigte die Arbeit Weltes als außerordentlich: „Gerade in den letzten Jahren konnten zahlreiche kostenintensive Projekte des Vereines dank Deiner gewissenhaften und professionellen Kassenführung verwirklicht werden.“

Im sportlichen Bereich konnte Thomas Schäfer, seit letztem Jahr Trainer der ersten Mannschaft berichten, dass seine Mannschaft gute Fortschritte gemacht habe aber noch weiter an sich arbeiten müsse. Gegenwärtig belegt die Mannschaft den 4. Platz in der Kreisliga B. Unser Ziel ist es“, so Schäfer, „in naher Zukunft in die Kreisliga A aufzusteigen.“ Die zweite Mannschaft mit Trainer Christian Engelsmann belegt derzeit den 8. Platz in der Kreisliga C. Die Damenmannschaft hat momentan einen Kader von 26 Spielerinnen und belegt aktuell den 4. Platz in der Kreisliga A. Dass der SV Waldhaus hervorragende Jugendarbeit leistet, kam im Bericht des Jugendleiters Julian Tröndle zum Ausdruck. Rund 100 Kinder und Jugendliche spielen, zum Teil in Spielgemeinschaften mit den benachbarten Vereinen, in den Altersklassen von den Bambini bis zu A-Jugend.

Eine Veränderung gab es bei den Wahlen des Vorstandes. Kassenverwalter Rainer Welte gab nach zwölf Jahren erfolgreicher Arbeit sein Amt ab. Zum Nachfolger bestimmte die Versammlung Marcel Grenzdörfer. Bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Anton Bächle, Wirtschafterin Angelika Bächle, Beisitzer Christian Höfler und der stellvertretende Jugendleiter Andreas Kiefer von den Mitgliedern bestätigt.

wurde 1932 gegründet und hat rund 400 Mitglieder. Seit den 60er Jahren betreibt der Verein intensive Jugendarbeit. Neben dem Fußball bietet der SV Waldhaus auch Rückengymnastik und Zumba-Fitness an. Vorsitzender ist Markus Birkenberger, Telefon 07755/84 29, Internet (www.sv-waldhaus.de).