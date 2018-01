Waldshut-Tiengen Roland Arzner kündigt seinen Abschied vom Bürgermeisteramt für September an

Die Gemeinde Weilheim muss im September einen neuen Bürgermeister wählen. Außerdem stehen große Investitionen für das Jahr 2018 an.

„Genießt Eure Fleischkäsweckle, wer weiß, ob es die bei meinem Nachfolger noch gibt“, wandte sich Bürgermeister Roland Arzner an die zahlreichen Zuhörer, die zur ersten Bürgerversammlung im Jahr 2018 in der Nägeleberghalle gekommen waren. Nach 19 Amtsjahren als Bürgermeister von Weilheim wird Roland Arzner im September dieses Jahres sein Amt altershalber abgeben.

„Die Gemeinde Weilheim ist mir und meiner Frau sehr ans Herz gewachsen“, betonte Arzner. „Es gab spannende Momente, tolle Erlebnisse und Begegnungen, aber auch schwierige Phasen“, fuhr er fort. „Die Gemeinde ist fast schuldenfrei, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir weiter in einer liebens- und lebenswerten Gemeinde leben werden.“

Einen Rückblick auf das Jahr 2017 gab es dann von Hauptsamtleiter Jan Albicker. Momentan gebe es in Weilheim 3203 Einwohner (im Jahr 2000 waren es noch 2100). 21 Paare hätten sich das Ja-Wort gegeben, 25 Kinder seien geboren worden und elf Einwohner der Gemeinde hätten ihren 90. Geburtstag gefeiert. Auch einige Projekte habe es in der Gemeinde gegeben. In Brunnadern sei ein neues Baugebiet geplant, in Remetschwiel sei die Erschließung von elf Bauplätzen abgeschlossen, in Bannholz seien drei Bauplätze erschlossen worden, auch in Weilheim seien 2017 Grundstücksverhandlungen abgeschlossen worden.

Als größeres Projekt habe dann die Hallendachsanierung der Haagwaldhalle in Remetschwiel angestanden. Dazu kamen einige kleinere Projekte in Nöggenschwiel, Brunnadern und Remetschwiel. Das Wassernetz der Gemeinde belaufe sich auf 65 Kilometer, die Abwasserkanäle auf 38 Kilometer. „Wir als Gemeinde sind sehr froh, dass wir viele gute Handwerker haben“, sagte Albicker. Für 2018 sei die Erweiterung des „Lädele“ in Weilheim um einen eingeschossigen Anbau von circa 67 Quadratmetern geplant. Dazu gebe es diverse Bauvorhaben in Weilheim und Brunnadern und die Sanierung der Schule und des Rathauses.

Außerdem werde der Fahrzeugbestand der Feuerwehr auf den neuesten Stand gebracht. „Das ist für eine finanzschwache Gemeinde wie Weilheim bei einem Preis von 400 000 Euro pro Fahrzeug eine enorme Investition, aber die Jungs machen einfach eine tolle Arbeit“, warf Arzner ein. 430 000 Euro seien für die Schule eingeplant, 600 000 Euro für die Erschließung von Brunnadern und 130 000 Euro für die Breitbandversorgung, erklärte Rechnungsamtsleiter Peter Schmidt abschließend, was finanziell auf die Gemeinde zukommt. „Mein Dank geht an die Bürger. Im Rathaus hat man einen Chef, in der Gemeinde hier 3000. Die Zusammenarbeit mit euch war sehr angenehm“, schmunzelte Schmidt. „Es ist ein tolles Miteinander“, bestätigte auch Arzner.