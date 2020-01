von Claus Bingold

Auf der jüngsten Sitzung des Weilheimer Gemeinderates stellte Revierförster Gregor Allgeier, Nachfolger von Thomas Bernecker, den Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald für das Jahr 2020 vor. Die Waldfläche in der Gemeinde besteht aus rund 900 Hektar Privatwald, 407 Hektar Staatswald, 183 Hektar Gemeindewald und 13 Hektar Kirchenwald. Mit 50 Prozent hat die Fichte den größten Anteil in Weilheim gefolgt von der Weißtanne mit 23 Prozent. Der Rest sind unter anderem die Buche und die Waldkiefer.

Gregor Allgeier betonte, dass der Wald in Weilheim besonders vom Borkenkäfer befallen ist. Im Jahr 2018 habe man das erste Mal wegen Sturmschäden, Trockenheit und Käferbefall erstmals ein negatives Betriebsergebnis verzeichnen müssen. Das Ergebnis für 2019 liegt noch nicht vor. Allgeier rechnet aber auch hier mit Verlust. Für das Forstwirtschaftsjahr 2020 rechnet Gregor Allgeier mit einem Verlust von 17.000 Euro und damit mit noch schlechteren Zahlen. Der Plan sieht eine Ernte von 1500 Festmeter vor. diese Zahl könnte sich laut Allgeier aber durchaus noch erhöhen.

Dem Ernteertrag in Höhe von 11.700 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 28.700 Euro gegenüber, größte Posten sind die Ausgaben für Kulturen (7000 Euro), Erschließung (5000 Euro) sowie für Steuern und Beiträge in Höhe von rund 3400 Euro. Die Verwaltungskosten belaufen sich auf 13.125 Euro.

Fichte hat keine Zukunft

Bei der Aufforstung möchte Allgeier nichts überstürzen. Zunächst plant er, rund einen Hektar mit Lärchen und Laubholz zu bepflanzen. Die Fichte hat laut Allgeier im Schwarzwald keine Zukunft. Die sieht er in der Mischung klimastabiler Baumarten wie zum Beispiel Berg- und Spitzahorn oder die Tanne. Auch die Zeder sei im Gespräch. Allgeier will die Kinder für den Wald begeistern. Zu diesem Zweck plant er im Frühjahr eine Pflanzaktion mit Schülern der Grundschule in Nöggenschwiel.