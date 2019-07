von Claus Bingold

Die Schwarzwälder Privatbrauerei Waldhaus wuchs auch im vergangenen Braujahr erneut deutlich über dem Marktniveau und steigerte den Ausstoß erstmalig auf über 100 000 Hektoliter. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dieser Ausstoßgewinn einen Zuwachs von fast neun Prozent. Der Gesamtmarkt für Bier wuchs dagegen nur um 0,3 Prozent.

Im gleichen Zeitraum stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf rund 12 Millionen Euro. Ein Rekordergebnis, das die Brauerfamilie Schmid mit allen Mitarbeitern und deren Partnern drei Tage lang in Amsterdam feierte. „Mit so einem tollen Team macht Bierbrauen, Verkaufen und Feiern richtig Spaß“, findet der 51-jährige Geschäftsführer Dieter Schmid.

Wachstumstreiber in der 15 Produkte umfassenden Angebotspalette von Waldhaus ist nach wie vor das Diplom Pils, gefolgt von den unfiltrierten Spezialitäten und Weizenbieren. Einen erfolgreichen Einstand feiern konnten auch die Mitte des Jahres eingeführten Naturradler süß und sauer. Aus dem Stand konnten sie die Verkaufszahlen des Vorgängers verdoppeln.

Für Dieter Schmid, der das erfolgreiche Unternehmen in vierter Generation führt, ist dies das zwölfte Rekordergebnis hintereinander, obwohl er Wachstum nie als primäres Ziel angesehen hat. „Unser Augenmerk liegt nicht auf bedingungslosem Wachstum, übertriebener Wertschöpfung oder dem Gewinn von Marktanteilen. Es ist unser Qualitätsanspruch, der uns vorantreibt – und unsere Kunden belohnen uns mit Ihrer Treue dafür“, ist Schmid überzeugt.

Derzeitiger Trend als Herausforderung

Gleichwohl muss sich auch die Marke Waldhaus im Marktumfeld behaupten, denn der Trend in der Branche ist seit Jahren rückläufig. „Wir stellen uns jeden Tag dem knallharten Aktionspreis- und Verdrängungswettbewerb. Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass der nachhaltige Erfolg von Waldhaus auch in Zukunft nur möglich ist, wenn wir weiterhin kompromisslos auf Qualität setzen,“ so Schmid mit Blick auf die im letzten Jahr erzielten Wettbewerbserfolge.

Insgesamt 41 Goldauszeichnungen konnten die Medaillensammler aus Waldhaus 2018 erringen. Weltweit einmalig wurde dabei das „Diplom Pils“ zum 20. Mal in Folge von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit der Gold-Medaille prämiert. Kein anderes Pils weltweit kann eine so langjährige Qualitätskonstanz belegen.

Waldhaus ist bekannt dafür, bei der Herstellung seiner Biere besondere Wege zu beschreiten. So setzen die Schwarzwälder Brauer auf Naturhopfen anstelle von Pellets oder Konzentrat, produzieren ihre eigenen Hefestämme, achten im Fertigungsprozess auf ein optimales Zusammenspiel von Temperatur und Druck, auch wenn es dadurch etwas länger dauern kann.

Eine weitere Basis der anhaltenden erfolgreichen Entwicklung ist die Investitionsbereitschaft des Familienunternehmens. So lagen die Investitionen im vergangenen Geschäftsjahr bei über 3,3 Millionen Euro. Auch im laufenden Geschäftsjahr wurde mit der bereits abgeschlossenen Füllerei-Erweiterung für rund 1,8 Millionen Euro ein weiterer Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. In Folge des Wachstums wuchs auch die Belegschaft im Jahr 2018 auf 50 Mitarbeiter.