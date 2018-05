Weilheim Rechnungsamtsleiter Peter Schmidt meldet sich als dritter Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Weilheim

Auch Rechnungsamtsleiter Peter Schmidt bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters in Weilheim für die Wahl am 1. Juli.

Für die Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Weilheim am 1. Juli hat mit Peter Schmidt (52), seit 2002 Leiter des Rechnungsamts bei der Gemeinde Weilheim, nach Jan Albicker (30) und Ralf Kuhlmey (46) als dritter Kandidat seine Bewerbung eingereicht. Peter Schmidt ist Diplom-Verwaltungswirt und wohnt mit seiner Ehefrau Marianna und Sohn Jannis in Häusern. Seit 16 Jahren arbeitet er als Kämmerer für die Gemeinde Weilheim.

Seine Schulausbildung schloss er 1985 mit dem Abitur am Kolleg in St. Blasien ab. Im Zuge seiner Ausbildung (1985 bis 1989) bei der Gemeinde Häusern und am Landratsamt Waldshut absolvierte er auch ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, wo er seinen Abschluss zum Diplom-Verwaltungswirt machte.

Nach Studium und Grundwehrdienst war er zunächst von 1991 bis 1994 als stellvertretender Leiter der Finanzverwaltung der Stadt Dornstetten (Landkreis Freudenstadt) und anschließend von 1994 bis 2002 als Rechnungsamtsleiter und Grundbuchratschreiber der Gemeinde Häusern tätig. Seit Oktober 2002 leitet er das Rechnungsamt der Gemeinde Weilheim. Peter Schmidt sagt: „Zusammen mit den Einwohnern, dem Gemeinderat, den Vereinen sowie allen Einrichtungen und Mitarbeitern der Gemeinde möchte ich die Zukunft der Gemeinde Weilheim gestalten.“

Zu den wichtigen Themen der nächsten Jahre in Weilheim zählen für Peter Schmidt unter anderem der weitere stufenweise Ausbau der Kinderbetreuung, der Ausbau der Breitbandversorgung, aber auch der Erhalt und die Modernisierung der vorhandenen Infrastruktur in der Gemeinde.