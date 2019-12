von sk

Der 24 Jahre alte Tatverdächtige könnte für mindestens 14 gleich gelagerte Straftaten in den Landkreisen Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald in Betracht kommen, so die Polizeiangaben. Kurz nach Mitternacht hatte eine Zeugin beobachtet, dass sich ein Mann an einem Zigarettenautomaten zu schaffen macht. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter verschwunden. Einer zweiten Streife fiel in der Nähe ein Fahrzeug auf, das gestoppt wurde: am Steuer saß der Tatverdächtige. Im Auto fand sich Einbruchswerkzeug. Bei folgenden Durchsuchung habe weiteres Beweismittel beschlagnahmt werden können, so die Polizei. Der 24-Jährige soll bei seiner Vernehmung rund 15 Automaten-Aufbrüche gestanden haben. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann wurde wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.