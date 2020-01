von Bettina Ebi

Nach einem Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Peter und Paul, der von Pater Titus Eichkorn zelebriert wurde, fand in Weilheim die jährliche Versammlung der katholischen Pfarrgemeinde statt. Pfarrgemeinderat Erwin Bächle begrüßte alle Anwesenden im Bürgersaal des Rathauses und dankte auch dem Kirchenchor, der die Messe umrahmte und auch die Pfarrversammlung durch Liedbeiträge mitgestaltete.

Für den neuen Seelsorger in der Pfarrei, Pater Titus Eichkorn, war es die erste Versammlung in Weilheim. Er hatte jüngst die Aufgaben von seinem Bruder Pater Christoph Eichkorn übernommen, der jetzt in Grafenhausen tätig ist. Nun wurde Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten. Sechs Taufen, eine Eheschließung und zehn Bestattungen fanden in der Pfarrei Weilheim statt. 20 Jugendliche wurden gefirmt, vier Jungen und Mädchen empfingen die Erstkommunion. 13 Einwohner traten aus der Kirche aus. Eine größere Veränderung im vergangenen Jahr war die Reduzierung der Zahl der Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit. Nun finden immer Gottesdienste im Wechsel mit Nöggenschwiel statt. Auch Anlässe wie etwa der Volkstrauertag wechseln jährlich.

Erwin Bächle berichtete weiter über bauliche Maßnahmen 2019. So wurde unter anderem von Helmut Isele ein Aushangkasten geschreinert, der Beichtstuhl bekam eine Schallabdichtung, die Kirchentüren wurden repariert und in der Kapelle Indlekofen wurde die Heizung erneuert. Außerdem hat ein Sponsor eine neue Kirchturmbeleuchtung spendiert, diese wird derzeit eingerichtet. Große Themen sind auch die Sanierung des Pfarrhauses und des Glockenstuhls. Außerdem soll eine Lourdes-Grotte auf dem Friedhof angelegt werden, Spendengelder sind bereits vorhanden, der genaue Standort wird noch mit der politischen Gemeinde geklärt.

Auch auf die anstehende Pfarrgemeinderatswahl am 22. März wurde hingewiesen, hier werden noch Kandidaten gesucht. Erwin Bächle bedankte sich bei all den Helferinnen und Helfern, die stets aktiv sind: „Danke an alle, die das Leben des Glaubens wertschätzen und mit Freude und Überzeugung der Glaubensgemeinschaft vor Ort dienen und ihren Teil zu einem gelebten Glauben beitragen.“ Iris Stadler zeigte zum Abschluss noch Bilder vom vergangenen Jahr.