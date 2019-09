von sk

Der Polizei ist am Samstag gemeldet worden, dass der im Boden verschraubte Opferstock aus der Verankerung gerissen wurde und vergeblich versucht worden war, das Vorhängeschloss aufzubrechen. Die unbekannten Täter hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, so die Angaben der Polizei. Vermutlich dieselben Täter hatten in der gleichen Nacht versucht, in der Marien-Kapelle in Höchenschwand den in der Wand verbauten Opferstock aufzubrechen. Auch hier blieb es beim Sachschaden, den die Polizei auf 100 Euro schätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07741/83 16 531) entgegen.