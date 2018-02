Weilheim-Remetschwiel Notburga Burgel Baumgartner ist auch mit 85 Jahren noch äußerst aktiv

Notburga „Burgel“ Baumgartner vermietet an Feriengäste, verpasst keine Turnstunde und pflegt noch selbst ihren Garten. Jetzt feierte das Remetschwieler Urgestein 85. Geburtstag.

Notburga „Burgel“ Baumgartner feierte ihren 85. Geburtstag. Die Jubilarin wuchs mit drei Geschwistern in Remetschwiel auf. Mit 17 Jahren ging sie in einem Haushalt in Albbruck in Stellung. Nach dem Krieg lernte sie Max Baumgartner kennen, ebenfalls aus Remetschwiel. Im November 1954 heiratete das Paar in der Pfarrkirche in Waldkirch. Zwischen 1955 und 1965 kamen die sechs Kinder, drei Mädchen und drei Buben, zur Welt. 1975 kam Max Baumgartner bei einem Unfall ums Leben. „Meine Kinder haben mir damals über die schlimme Zeit hinweggeholfen“, so die Jubilarin.

Burgel Baumgartner ist aus dem gesellschaftlichen Leben in Remetschwiel nicht wegzudenken. Als Gründungsmitglied hat sie den Landfrauenverein mit ins Leben gerufen. In der Eintracht Bannholzer Berg ist sie seit Mitte der 70er Jahre Mitglied. Unvergessen sind ihre Auftritte als „Oberhexe“ der Remetschwieler „Butterhexen“. Baumgartner erfreut sich bester Gesundheit und pflegt mit Hingabe ihren Garten. Damit Leben im Haus ist, vermietet sie an Feriengäste. Die stets gut gelaunte Seniorin geht begeistert zum Turnen: „Das lass ich nie ausfallen.“ Zum Geburtstag gratulierten auch 13 Enkel. Besonders freut sich die Jubilarin über ihre drei Urenkel. Bürgermeister Roland Arzner gratulierte der Jubilarin im Namen der Gemeinde Weilheim.