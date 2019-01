von Bettina Ebi

Mehr als 100 Bürger fanden sich in der Aula der Grundschule in Nöggenschwiel zur Bürgerversammlung ein. Der neue Bürgermeister Jan Albicker hat nach eigenen Worten die ersten Monate im Amt nach dem Motto „Neues bewegen, Gutes pflegen“ geleitet. Albicker sagte weiter: „Immer schon war ich ein großer Freund der Bürgerversammlungen, denn hier heißt es Transparenz zeigen, was tatsächlich gegangen ist und welche Visionen und Pläne man für die Zukunft tatsächlich hat.“ Albicker hielt Rückblick auf das vergangene Jahr und erläuterte auch die Finanzen, da der Rechnungsamtsleiter Peter Schmidt Urlaub hat.

Neues Bauland

Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Weilheim beträgt demnach 882 Euro. Albicker informierte die Bürger unter anderem zum Thema Breitband und über den Stand der Ausstattungen bei den Feuerwehrabteilungen in der Gemeinde sowie vielen weiteren Projekten. Bei der Grundschule wurden 2018 die Verkehrsregeln neu definiert. Albicker freute sich, den Nöggenschwielern zu berichten, dass ein neues Baugebiet entstehen wird: „Nachdem es viele Jahre einen Stillstand gab, haben wir auch hier Grundstücksverhandlungen positiv abschließen können.“

Weiter berichtete der Rathauschef den Bürgern, dass voraussichtlich im nächsten Winter wieder ein vierter Schneebahner im Bereich Nöggenschwiel, Bierbronnen, Heubach und Rohr unterwegs sein wird. Zudem kam die Frage auf, ob die Straße von Nöggenschwiel nach Bierbronnen mit Straßenleitpfählen ausgestattet werden kann beziehungsweise ob Katzenaugen an den bestehenden Pfählen angebracht werden könnten, da es bei Nebel schwierig sei, die Straße zu nutzen. Hier sicherte Jan Albicker schnelle Abhilfe durch den Bauhof zu.

Lampen und Handymast

In Nöggenschwiel sowie in der Gesamtgemeinde werden Straßen mit LED-Lampen ausgestattet, hier kann die Gemeinde auf Fördermittel zurückgreifen. Von den Bierbronner Bürgern kam auch der Wunsch nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung, da diese noch aus den 60er Jahren stamme. Jan Albicker sagte: „Wir kennen in Bierbronnen die Beleuchtung, die sehr alt ist und solche Maßnahmen muss man mal ohne Zuschuss machen.“ Weiter ist für Nöggenschwiel angedacht, einen Handymast anzubringen. Albicker betonte: „Der Mast würde ausschließlich der Versorgung von Nöggenschwiel dienen.“ Derzeit wird geprüft, ob der Mast am Hochbehälter angebracht werden kann. Zur Friedhofsgestaltung berichtete Albicker, dass er diesem Thema nicht die höchste Priorität geben kann.

Bürgerraum als Wunsch

Nach wie vor gibt es in Nöggenschwiel den Wunsch nach einem Bürgerraum. Albicker möchte 2019 das Thema überlegt angehen und betonte, dass er sieht, wie wichtig dies in Nöggenschwiel für verschiedene Anlässe ist. Das Bier für die Bürgerversammlungen spendierten abermals die Familien Helmar und Dieter Schmidt von der Brauerei Waldhaus. Vom Erlös wird wieder ein Projekt in der Gemeinde gefördert. Der Tennisclub Weilheim übernahm die Bewirtung im Mehrzweckraum.