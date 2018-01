Weilheim Närrisch und voller Schwung: Bunter Abend des Narrenclubs Nöggenschwiel kommt gut an

Der Bunter Abend des Narrenclubs Nöggenschwiel trifft Geschmack des Publikums. Vor allem die neue Garde und das Männerballett sorgt für viel Schwung.

Nöggenschwiel – Der 42. Bunte Abend des Narrenclubs Nöggenschwiel war wieder einmal mehr ein überaus gelungener und humorvoller Abend, bei dem den begeisterten närrischen Besuchern jede Menge Show, witzige Einlagen sowie tänzerische Höchstleistungen geboten wurden. Überall in der brechend vollen Aula der Grundschule wischten sich die Zuschauer mehr als einmal die Lachtränen weg.

Der Vorsitzende Marc Gehringer eröffnete mit seinen 41 aktiven Mitgliedern den Abend und versprach nicht zu viel, als er das närrische Volk auf einen unterhaltsamen Abend einstellte. Traditionsgemäß eröffnete die Garde den Bunten Abend mit ihrer ersten Einlage. Bianca Ebner und Marie-Christin Rohde hatten danach mit ihrem gespielten Witz, dem Besuch beim Frauenarzt, ebenso die Lacher auf ihrer Seite, wie die Geschwister Probst, die eine Busfahrt durch die Gemeinde Weilheim simulierten.

Unter den Fahrgästen war auch Bürgermeister Roland Arzner, der auf Abschiedstour durch die Gemeinde reist. Roland Arzner, selber Besucher des Bunten Abends, amüsierte sich sichtlich über die Einfälle der Narren. Die Jugend des Männerballettes begeisterten mit einem bayerischen Auftritt mit Dirndl und Lederhosen. Manch einer kam laut Ansage wohl hauptsächlich wegen des legendären Auftrittes von Matthäus Flum, der dieses Mal als Hannelore Zanotti, Besitzerin der Gret Stube, auf die Bühne kam. Munter plauderte er pikante Geschichten aus dem Nöggenschwieler Dorfleben aus, schallendes Gelächter war ihm im Publikum sicher. Die Baustelle, welche Bewohner nach getaner Arbeit beim Feierabend-Bier nachmachte, belustigte das Publikum im zweiten Teil gleicherweise wie die Bayerische Verkehrskontrolle. Mit Spannung wurde der Auftritt des Männerballetts erwartet.

Auch dieses Jahr begeisterten die Tänzer die Gäste, was am nicht abreißenden Applaus deutlich wurde. Auch die zweite Einlage der Garde sorgte für Begeisterung. Wie lautstark man lieber nicht die Probleme der Patienten in einer Arztpraxis kund tut, wurde in witziger Weise vorgeführt, weiter demonstrierten fünf Damen ihre Cellulite Probleme auf humorvolle Weise. Alle Stampfi Geischter verabschiedeten sich vom begeisterten Publikum auf der Bühne mit dem Lied Angel, welches von Mary-Ann Cesare perfekt gesungen wurde. Die Nöggenschwieler hatten dann die Gelegenheit mit DJ Bensch, den närrischen Abend weiter zu feiern.