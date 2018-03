Weilheim Musikverein Weilheim blickt auf 19 Auftritte zurück

Der Musikverein Weilheim zieht positive Bilanz. Die Mitglieder wählen Martin Gamp erneut einstimmig zum Vorsitzenden.

Weilheim (bin) Einen ausgesprochen positiven Jahresrückblick konnte der Vorsitzende des Musikvereins Weilheim den Mitgliedern auf der jüngsten Hauptversammlung im Probelokal des Vereins präsentieren. Mit 50 Gesamtproben und 19 Auftritten, darunter auch die Teilnahme am Schlüchttal-Narrentreffen in Nöggenschwiel und ein Gastspiel im Rahmen des Herbstmarktes in Menzenschwand, liegt ein ausgesprochen arbeitsreiches Jahr hinter den Musikern des Musikvereins. Als besondere Höhepunkte bezeichnete der Vorsitzende das Jahreskonzert an Ostern, sowie das Gartenfest am Patroziniumstag. Das Konzert im Rahmen des Gartenfestes mit der Gruppe Diamond fand ebenso guten Anklang wie der Auftritt der beiden Jugendorchester am Patroziniumssonntag.

"Das Konzert mit Diamond war ein schöner Erfolg", so der Vorsitzende Martin Gamp. "Eine derartige Veranstaltung in das Gartenfest zu integrieren, werden wir nach Möglichkeit beibehalten." Ausgesprochen gute Resonanz hatten auch die beiden Theaterauftritte des Musikvereins am Jahresende. Ein zweitägiger Ausflug nach Stuttgart belohnte die Orchestermitglieder für ihren geleisteten Einsatz. Durchaus zufrieden mit der Entwicklung des Orchesters zeigte sich Dirigent Jörg Murschinski. "Wir hatten ein tolles Jahreskonzert mit einem ausgesprochen anspruchsvollen Programm." Nicht ganz zufrieden war Murschinski mit dem Probenbesuch, der im Schnitt bei 82 Prozent (Vorjahr 86 Prozent) lag. Er forderte die Orchestermitglieder auf, nach Möglichkeit eifriger an den Probeneinheiten teilzunehmen. Vor allem im Sommer sollten die Proben ernster genommen werden. Außerdem gab er zu bedenken, dass gerade die jungen Musiker auch nach dem Eintritt ins Orchester noch begleitenden Unterricht nehmen sollten. "Der Schritt vom Jugendorchester ins große Orchester ist sehr groß. Man hat da noch nicht ausgelernt. Die jungen Musiker sollten wenigstens noch zwei Jahre zusätzlich zu den Orchesterproben Unterricht erhalten." Zwei Veränderungen gab es bei den Teilwahlen des Vorstandes. Zum Vorsitzenden bestimmte die Versammlung einstimmig erneut Martin Gamp für weitere zwei Jahre.

Wieder gewählt wurden auch Kassenwart Oliver Gamp und Schriftführerin Anne Kaiser. Zum neuen Vereinswirt bestimmte die Versammlung Marius Götte, bisher Beisitzer, der die Nachfolge von Yannik Flum antritt. Den Posten des Beisitzers übertrugen die Vereinsmitglieder Aileen Flum.

Der Musikverein

Der Musikverein Weilheim wurde 1873 gegründet. Derzeit hat der Verein 43 aktive Mitglieder (Altersdurchschnitt 31 Jahre), 37 Jungmusiker im Jugendorchester sowie 129 Passiv- und acht Ehrenmitglieder. In der Blockflötengruppe sind gegenwärtig sieben Kinder. Dirigent ist Jörg Murschinski. Kontakt: Martin Gamp, Vorsitzender, Telefon 0160/475 54 88 oder per E- Mail (info@mvweilheim.de).