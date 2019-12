von Claus Bingold

Der Musikverein Brunnadern Remetschwiel veranstaltet am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, sein Jahreskonzert in der Haagwaldhalle in Remetschwiel. In eigens veranstalteten Probe-Wochenenden und in intensiven Register- und Gesamtproben hat Dirigent Dagobert Ebner, seine rund 40 Musiker intensiv auf das bevorstehende Konzert vorbereitet. Dirigent Dagobert Ebner hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und freut sich mit den Musikern seines Orchesters auf das Konzert in der Haagwaldhalle. Den Auftakt macht das Orchester der Jahreszeit entsprechend mit dem Stück „Winter Wonderland“ von Felix Bernard.

Blick auf das Programm

In der Folge des vielseitigen Programms spielt das Orchester „Carmen Suite“, ein Arrangement von Jack Bullock, die spanische Ouvertüre „Alcazar“ von Kees Vlak, „Frank-Sinatra-Classics“, arrangiert von Stefan Schwalgin, und die „Serenade for Wind Band“ von Derek David Bourgeois. Nach der Pause, in der auch Vereinsmitglieder geehrt werden, geht es weiter mit der „Toccata in D Minor“ bearbeitet von Jan van Kraeydonck zu einer Rockversion mit Schlagzeugsolo, dem Trompetensolo „La Trompa Espagnola“ (Arrangement: Pit Gerrens), „Santiano„ – Rock von der Küste (Arrangement: Hans-Joachim Rogoll) und dem Alphornsolo „Alphorntraum“ von Alexander Pfluger. Mit dem Konzertmarsch „mens sana in corpore sano“ von Geert Sprick geht der Abend zu Ende. Eintrittskarten an der Abendkasse kosten 8 Euro.