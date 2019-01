von Claus Bingold

Mit Sorge blickt man beim Musikverein Aispel-Rohr auf die stetig sinkende Zahl der aktiven Orchestermitglieder. Das brachte die Vorsitzende Evelin Stöckle auf der jüngsten Hauptversammlung im Gasthaus "Sonne" in Indlekofen mit großem Bedauern zum Ausdruck. „Nachdem zum Ende des vergangenen Jahres mit Matthias Böhler, Rosi Senn und Hubert Bächle aus dem Orchester ausgeschieden sind“, so Evelin Stöckle, „haben wir aktuell lediglich noch 24 aktive Musiker im Verein. An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass die Anzahl unserer aktiven Mitglieder leider stetig gesunken ist, sodass uns unsere Spielfähigkeit in vielen Situationen große Schwierigkeiten bereitet. Wir müssen uns ernsthaft überlegen, wie es weitergehen soll. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen müssen.“

Angespannte Personalunion

Trotz der angespannten Personalsituation konnte Evelin Stöckle auf ein tolles Jahr mit vielen Auftritten und Proben zurückblicken. „Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, und die Stimmung im Orchester war unglaublich gut.“ Ausgesprochen positiv äußerte sich Giuseppe Porgo, seit zwei Jahren Dirigent des Musikvereines, über die Zusammenarbeit mit dem Orchester. „In den zwei Jahren haben sich die Musikerinnen und Musiker musikalisch enorm gesteigert. Das brachten sie nicht zuletzt mit dem Jahreskonzert in Höchenschwand eindrucksvoll zum Ausdruck. Ich kann feststellen, dass wir sowohl musikalisch, als auch menschlich gut zusammenpassen.“

Bei den fälligen Teilwahlen des Vorstandes standen zwei Posten auf dem Programm. sowohl die Vorsitzende Evelin Stöckle, als auch der 2. Kassenverwalter Stefan Senn wurden von der Versammlung einstimmig für die nächsten beiden Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Der Musikverein Aispel-Rohr wurde 1907 gegründet. Das Orchester besteht derzeit aus 24 Musikerinnen und Musikern. Außerdem hat der Verein 64 Passiv- und 21 Ehrenmitglieder. Der Posten des Dirigenten ist derzeit vakant. Kontakt über die Vorsitzende Evelin Stöckle per E-Mail (evelin-stoeckle@web.de) oder über die Homepage (www.musikverein-aispelrohr.de). Der MV Aispel-Rohr sucht dringend Musiker für das Orchester und Nachwuchsmusiker