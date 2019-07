von Peter Rosa

Die 36-jährige Kubanerin beendete hier ihre mehrwöchige Deutschland-Tour. Gemeinsam mit einem Übersetzer erklärte sie Interessierten und Zigarren-Liebhabern die Kunst ihres Handwerks.

Yaxuana Vera Frómeta ist Rollerin der neunten und somit höchsten Stufe. Sämtliche Größen und Formate scheinen ihr spielend leicht von der Hand zu gehen. In nur wenigen Minuten stellt sie aus losen Blättern die typische Zigarrenform her. Seit ihrer Ausbildung im Jahr 2006 hat sie sich vor allem auf großformatige Zigarren, wie die sogenannten „Doppel-Coronas“ oder „Sublimes“ spezialisiert. Seit einem Jahr ist Frómeta „Maestra de la calidad“, was bedeutet, dass sie zu den allerbesten ihrer Manufaktur, der Partagás-Fabrik, gehört und ihre Zigarren zu einhundert Prozent fehlerlos sind. An einem achtstündigen Arbeitstag stellt sie zwischen 90 und 100 von ihnen her.

Das Deckblatt wird routiniert mit der „Chaveta“ zugeschnitten. | Bild: Peter Rosa

In die Weilheimer Cigarrenlounge wurde sie in Kooperation mit einem Waldshuter Tabakwarenimporteur eingeladen. Gut zwei Dutzend Besucher waren gekommen, um der echt kubanischen Kunst des Zigarrenrollens beizuwohnen und die frischen Zigarren zu verkosten.

Während die Zigarrenrollerin für Nachschub sorgte, wurden ihre Erzeugnisse im Außenbereich der „La CAntinetta“ bereits verkostet. | Bild: Peter Rosa

So entsteht eine Zigarre

Der Torcedore oder die Torcedora benötigt für die Herstellung einer Zigarre nur wenige Utensilien. Diese sind natürlich der Tabak selbst, bestehend aus leicht feuchten Blättern verschiedener Art, einen Tisch und darauf das „Tabla“, ein rechteckiges Holzbrett mit Metalloberfläche, eine kleine Guillotine, die „Chaveta“, ein Wiegemesser, den „Casquillo“, einen Stanzzylinder zur Herstellung der Kappe und einen Topf mit pflanzlichem Klebstoff.

Bereits kurz nach dem Rollen konnten die Zigarren geraucht werden. | Bild: Peter Rosa

Zuerst wird das Umblatt ausgelegt und flachgedrückt. Danach wird die Einlage geformt und gleichmäßig in das sichelförmig zugeschnittene Umblatt gerollt – es entsteht der sogenannte „Wickel“. Das Ende wird mit pflanzlichem Klebstoff fixiert, alles was übersteht wird vorher sauber mit der Guillotine entfernt. Es folgt die Bearbeitung des Deckblatts, das mit der „Chaveta“ zugeschnitten wird. Dieses wird vorsichtig und gleichmäßig auf den Wickel gerollt und am Ende zugedreht. Dieses „Zugende“ formt die Torcedora mittels eines weiteren kleinen Stücks Tabak zum sogenannten Kopf der Zigarre. Mit dem „Casquillo“ wird schließlich ein weiteres, rundes Stück des Umblatts ausgestanzt. Auf den Kopf aufgeklebt bildet es dessen runde Kappe, die vor dem Rauchen abgeschnitten wird. Die letzten beiden Schritte sind das Guillotinieren des „Brandendes“ und ein letztes Abrollen der fertigen Zigarre mit der Hand.

Fertig! In nur wenigen Minuten ist eine echte kubanische Zigarre entstanden – und das mitten in Weilheim. | Bild: Peter Rosa

Die Kunst des Zigarrenrollens Schritt für Schritt

Schritt 1: Zuerst wird die Mittelrippe der getrockneten aber feucht gehaltenen Tabakblätter entfernt. Danach wird das Tabakblatt flach auf die „Tabla“, ein kleines rechteckiges Holzbrett mit Metalloberfläche ausgelegt.

Schritt 2: Die Torcedora rollt mehrere kleinere Tabakblätter ein und richtet sie in der Hand aus. Diese Füllung muss später gleichmäßig in der Zigarre verteilt sein.

Schritt 3: Lücken in der Füllung werden mit kleinen Tabakstücken ausgeglichen.

Schritt 4: Die Füllung wird fest, aber vorsichtig und gleichmäßig in das Umblatt gerollt. Es entsteht der sogenannte „Wickel“.

Schritt 5: Das „Zugende“, wo später das Mundstück entsteht, wird mittels einer kleinen Guillotine gleichmäßig abgeschnitten. Mit dem „Chaveta“ genannten Wiegemesser schneidet die Torcedora alle überstehenden Fasern ab.

Schritt 6: Der Wickel wird mit pflanzlichem Klebstoff fixiert.

Schritt 7: Nachdem die Torcedora das Deckblatt sichelförmig zugeschnitten hat, rollt sie darin den Wickel ein.

Schritt 8: Auch das Deckblatt wird mit Kleber fixiert, zugerollt und der Rest abgeschnitten. Dieser wird gleich noch gebraucht.

Schritt 9: Mit der „Chaveta“ wird ein kleines Stück des Tabakblatts ausgeschnitten, das gleich das feste Mundstück bilden soll.

Schritt 10: Das Mundstück wird aus dem kleinen Stück Tabak geformt und leicht eingedrückt.

Schritt 11: Mit dem sogenannten „Casquillo“, einem kleinen Rundmesser, schneidet die Torcedora ein rundes Stück aus dem übriggebliebenen Umblatt aus und verteilt den Kleber darauf. Das Mundstück, der sogenannte Kopf der Zigarre, wird darauf aufgedrückt und bildet die runde Kappe der Zigarre. Diese wird kurz vor dem Rauchen abgeschnitten.

Schritt 12: Im letzten Schritt wird das noch überstehende „Brandende“ der Zigarre guillotiniert. Die Torcedora rollt die Zigarre mit der Hand oder der flachen „Chaveta“, um letzte Unregelmäßigkeiten auszugleichen. Nach einer kurzen Kontrolle ist die Zigarre fertig.

