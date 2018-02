Weilheim Mehr Umsatz und erhöhter Bierausstoß: Brauerei Waldhaus wächst weiter

Die Privatbrauerei Waldhaus hat ihren Geschäftsbericht für 2017 vorgelegt. Demnach erhöhte sich der Ausstoß um 8000 Hektoliter auf nunmehr 93.000 Hektoliter. Zudem konnte die Brauerei ihren Umsatz um 11,8 Prozent auf 11,4 Millionen Euro erhöhen. Angesicht dieser Zahlen denkt Geschäftsführer Dieter Schmid "über weitere Großinvestitionen nach".

Waldhaus – Dieter Schmid, Geschäftsführer der Privatbrauerei Waldhaus, sieht mit dem jüngsten Geschäftsbericht die Brauerei weiter im Aufwind. Während deutschlandweit der Biermarkt stagniere, so Schmid, konnten die Bierbrauer aus Waldhaus weitere Marktanteile dazu gewinnen.

Der Absatz, der 2015/2016 bei knapp 85 000 Hektolitern lag, stieg zum Ende des Geschäftsjahres 2016/2017 um rund zehn Prozent auf 93 000 Hektoliter. Das bedeutet für die 45 Mitarbeiter und drei Lehrlinge der Privatbrauerei Waldhaus inzwischen den elften Ausstoßrekord in Folge. Gleichzeitig zum Absatz erhöhte sich laut Dieter Schmid auch der Umsatz des Unternehmens um 11,8 Prozent auf 11,4 Millionen Euro.

100 000 Hektoliter-Marke als Ziel

Die Angebotspalette der Privatbrauerei umfasst 15 Produkte – Wachstumstreiber sei nach wie vor das Diplom Pils. „Einen Ladenhüter haben wir einfach nicht im Programm“, stellt Vertriebschef Jürgen Eichelmann klar, „denn auch alle anderen Produkte wachsen annähernd linear zum Gesamtergebnis“. Vor diesem Hintergrund sei es nicht verwunderlich, dass die Brauerei Waldhaus im kommenden Jahr die 100 000 Hektoliter-Marke knacken will – dies sei noch vor wenigen Jahren eine unvorstellbare Grenze gewesen.

Damit das möglich wird, gleichzeitig jedoch die nachgewiesene, hohe Qualität erhalten bleibe, investiert die Eigentümer-Familie Schmid Jahr für Jahr in die Modernisierung und Erweiterung der Privatbrauerei. So wurden im vergangenen Jahr über 2,9 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. Neben dem Einbau von weiteren Gärtanks oder der Erweiterung um einen Schnelldampferzeuger wurde auch eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, die in erster Linie der Eigenstromversorgung dient. „Unser Sudhaus schafft eine Kapazität von rund 130 000 Hektolitern. Wenn unsere Entwicklung so rasant weitergeht, müssen wir auch hier mittelfristig über weitere Großinvestitionen nachdenken“, gibt sich Geschäftsführer Schmid nachdenklich.

Veränderungen stehen jedoch nicht nur im Bereich der Infrastruktur an. Der jüngst durch das Branchenmagazin „Inside“ zum „Kopf des Jahres 2017“ gewählte Brauereichef Dieter Schmid kündigt auch eine Weiterentwicklung der Marketingstrategie an. „Mit Ralf Zacherl“, so Schmid, „haben wir in den letzten Jahren unglaublich erfolgreich zusammengearbeitet. Er ist für uns alle viel mehr als ein Werbegesicht. Es ist aber an der Zeit, dass wir in unserer Werbung künftig noch klarer kommunizieren: wer wir sind und für was wir stehen.“

Mit Stolz verweist Schmid auch auf die Auszeichnungen, die die Brauerei im vergangenen Jahr erhalten hat: So konnten die Waldhaus-Produkte laut Dieter Schmid 36 Gold-Medaillen und erste Preise einheimsen. Dieter Schmid: „Wenn unser Diplom Pils im 18. Jahr in Folge die Gold-Medaille der DLG holt, ist das weltweit einzigartig.“ Auch im internationalen Vergleich kann die Brauerei aus dem Südschwarzwald Erfolge verbuchen. Beim World Beer Award (WBA) in London wurde das „Ohne Filter Dunkel“ 2017 zu „Germanys Best Dark Lager“ und die noch neue Craft-Beer-Edition „Hopfensturm“ zu „Germanys Best Pale Ale“ gekürt.

„Alle unsere Bierspezialitäten werden trotz Wachstums noch immer kompromisslos mit Leidenschaft und viel Herzblut hergestellt. Dabei ist Wachstum nicht unser vorrangiges Ziel, sondern das Ergebnis unserer konsequenten Qualitätsphilosophie“, bemerkt Bernhard Vötter, erster Braumeister der Privatbrauerei, und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Da wir aber die verrückten „Bierfektionisten“ aus dem Schwarzwald sind, streben wir natürlich auch weitere Weltmeistertitel an.“