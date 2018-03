Weilheim-Heubach Matthias Hilpert aus Heubach verrät, warum er fremde Leute zu einem Konzert in seinem Wohnzimmer einlädt

Auf einen Kaffee mit... Matthias Hilpert, der mit seiner Frau Gabi im eigenen Haus und auf dem eigenen Gelände Kultur erleben lässt. Alle zwei Jahre veranstaltet er das Heubacher Fest, drei Mal im Jahr laden die beiden zu Konzerten in ihrem Wohnzimmer ein.

Herr Hilpert, Ihr Engagement ist schon ungewöhnlich und sicher wundern sich manche, warum Sie diese Hauskonzerte machen und fremde Menschen in Ihr Haus lassen, was sagen Sie dazu?

Der Gedanke, dass man Fremde nicht so einfach ins Haus lässt, ist uns völlig fremd. Es gefällt uns, die Musik mit anderen zu teilen, wir haben Spaß am organisieren und unser Haus ist groß genug für solche Anlässe. Wir freuen uns, wenn die Leute kommen, ohne Besucher macht unser Engagement keinen Sinn. Im Grunde greifen wir nur eine alte Tradition wieder auf. Es gab schon zu Zeiten Liszts und Chopins im 19. Jahrhundert Hauskonzerte, allerdings eher in den Städten. In Zürich und Frick kenne ich Leute, die so etwas ebenfalls machen. Man braucht nur ein Haus, das groß genug ist, muss Freude an Musik haben und natürlich auch die Arbeit nicht scheuen.

Haben Sie keine Angst, dass einmal zu viele Leute zu den Konzerten kommen?

Nein, im Grunde nicht. Wir laden immer Künstler ein, die Musik jenseits der gängigen Pfade machen, vorzugsweise Jazz, World und deren Grenzbereiche. Diese Musik zieht nicht die großen Massen an und sie funktioniert nicht in den großen Konzerthallen. Viel besser passt so etwas in die kleineren Clubs, wo es auch heute noch darauf ankommt, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und im besten Fall eine Wechselwirkung zu erzielen.

Einmal sind Sie aber schon an Ihre räumlichen Grenzen gekommen?

Ja, das war vergangenes Jahr beim Konzert mit dem Rahmentrommler Murat Coskun und der Santur-Spielerin Arezoo Rezvani. So 90 Leute waren da. Der Platz hat zwar ausgereicht, aber nicht jeder hatte ungehinderten Blick auf die Bühne. Aber man konnte die beiden Musiker immer noch gut hören, die Akustik in unserem Wohnzimmer ist ausgesprochen gut. Durch die fünf Meter hohen Räume, die 200 Jahre alte Holzbalkendecke und die überhängende Stahlgalerie wird der Schall mehrfach gebrochen, das ist wichtig für guten Klang. Diese Art der Raumnutzung war beim Planen des Umbaus natürlich nicht vorgesehen. Umso besser, wenn es jetzt trotzdem so gut funktioniert.

Wie kommen Sie an die Musiker „ran“?

Die meisten, die bei uns waren, hatten wir zuvor live erlebt oder abseits der Bühne kennengelernt. Wenn wir glauben, dass der Funke zum Publikum überspringt und sie in unser Konzept passen, also Bühne mitten im Wohnzimmer, laden wir sie ein. Besonders wenn die Musiker einen Auftritt bei uns in eine Tour einbetten können, haben wir oft Glück und bekommen Zusagen. Mittlerweile haben aber auch etliche Musiker von sich aus angefragt, ob sie bei uns auftreten können. Der Frühjahrstermin für 2019 kam so zustande.

Sie verlangen keinen Eintritt, wie finanzieren Sie die Hauskonzerte?

Wir bezahlen den Musikern stets marktübliche Gagen, schaffen es aber in der Regel, mit der freiwilligen Kollekte am Ende der Konzerte die Kosten zu decken. Die Kollekte ist aus meiner Sicht ein sehr faires Modell. Wem das Konzert gefallen hat, wer nicht so auf den Euro schauen muss und viel geben möchte, tut es und hilft damit, den Fortbestand dieser Konzertreihe zu sichern. Wer aber ein knapperes Budget hat oder wem es nicht gefallen hat, der gibt wenig oder nichts. Am Geld soll ein Besuch unserer Hauskonzerte jedenfalls nicht scheitern, und die Musiker sind über die feste Gage abgesichert. Das ist ein für uns sehr wichtiger Aspekt.

Angefangen hat Ihr kulturelles Engagement aber nicht mit den Hauskonzerten, sondern dem Heubacher Fest, wie ist es dazu gekommen?

Wir wollten für die leeren Wände im Haus Bilder von Bernd Salfner erwerben. Weil die Wirkung vor Ort aber häufig eine andere ist als im Atelier, kam er mit einer Auswahl seiner Werke zu uns. Er schaute dann einmal aus dem Fenster auf unsere Wiese und sagte, es wäre ein tolles Gelände für ein Kunstsymposium. Wir waren damals aber noch nicht fertig mit den Umbauten am Haus. Ein paar Jahre später war Sepp Briechle bei uns, mit dem wir ebenfalls befreundet sind und unabhängig von Bernd Salfner, schlug auch er ein Symposium vor. Zu diesem Zeitpunkt war die Umbauphase weit genug fortgeschritten, um den Plan in die Tat umzusetzen. Die beiden holten noch Wolfgang Mussgnug und Tobias Mattern mit ins Boot und im Sommer 2015 ging unser erstes Heubacher Fest über die Bühne.

Wie war es?

Es war ein voller Erfolg. Rund 300 Leute waren da. Wir hatten die Chance genutzt, das Symposium mit Musik zu kombinieren. Das Cécile Verny Quartet, das bei uns einen ganz besonderen Stellenwert hat, gab unter freiem Himmel ein Konzert. Wir haben gleich gemerkt, dass wir ein tragfähiges Konzept gefunden hatten, auf dem wir aufbauen konnten. 2019 kommt jetzt bereits das dritte Heubacher Fest. Wieder mit den vier Künstlern und eine Idee, wer ein Konzert geben wird, haben wir auch schon.

Das heißt, dieses Jahr sind „nur“ die Hauskonzerte bei Ihnen zu erleben?

Ja, insgesamt drei sind es. Das erste ist am 8. April um 11 Uhr mit dem Judith Tellado Quartett aus Hamburg. Wir haben sie schon live erlebt und es war schon nach den ersten Songs klar, dass sie und ihre Band ideal in unseren Rahmen passen. Wir freuen uns schon jetzt darauf, dieses Musikerlebnis mit anderen zu teilen.