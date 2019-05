von Ingrid Ploss

Ein abwechslungsreiches Programm präsentierte der Maschinen- und Betriebshilfering (MBR) am Wochenende dem interessierten Publikum. Mehr als 5000 Besucher waren gekommen, um mit dem MBR sein 40-jähriges Bestehen zu feiern. Seit 1979 unterstützt der MBR seine Mitglieder landwirtschaftlicher Betriebe mit Produkten, Maschinen, Betriebshilfe und individueller Beratung rund um sämtliche Firmenbelange. Der Maschinenring fungiert als Selbsthilfeorganisation mit ihrer Tochtergesellschaft Mura GmbH, die die verschiedenen Dienstleistungen sowie den Agrarhandel abwickelt. Landwirtschaftliche Vollerwerbs- sowie Nebenerwerbsbetriebe mit Mitgliedschaft in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung können das Angebot nutzen, somit Betriebskosten sparen, die Anschaffung teurer Spezialmaschinen vermeiden und sich gegenseitig auch untereinander aushelfen.

Nöggenschwiel Alle Bilder zum Fest des Maschinen- und Betriebshilferings in Nöggenschwiel Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag waren auf dem Feld hinter der Rosendorfhalle Nöggenschwiel, landwirtschaftliche Maschinen unterschiedlichster Generationen zu bewundern. Um diese in Aktion zu erleben, wurde zur Gaudi der Zuschauer ein Schlepperzugwettbewerb initiiert. Vom kleinen „Hürlimann“ bis zum modernen Schlepper „Claas“ bewältigten, je nach PS-Zahl mit mehr oder weniger Erfolg, die Teilnehmer die „Rennstrecke“ mit ihrer Last.

Kreis Waldshut Seit 40 Jahren ist der Maschinen- und Betriebshilfering ein Partner für die Mitglieder im ländlichen Raum Das könnte Sie auch interessieren

Am Abend sorgte dann die Show- und Partyband Waidigel aus dem Allgäu mit ihren 18 Musikern für tolle Stimmung in der voll besetzten Rosendorfhalle. Seit 1996 begeistern die Vollblutmusikanten den süddeutschen Raum mit traditioneller, nicht ganz so ernst zu nehmender Blasmusik, modernem Big Band Sound, Klassikern sowie aktuellen Hits. Auch in Nöggenschwiel brannte die Luft und es wurde ein langer „M(a)y Young Farmer Party“-Abend.

Die Partyband „Waidigel“ zog alle Register und sorgte am Samstagabend für eine super Stimmung in der Rosendorfhalle in Nöggenschwiel. | Bild: Ingrid Ploss

Bei schönem Wetter und mit unerwartet hoher Besucherresonanz stellten am Sonntag zahlreiche Mitglieder des MBR zur Leistungsschau ihre Firmen, Maschinen und Produkte vor. Vertreten waren, um nur eine Auswahl zu nennen, landwirtschaftliche Maschinen wie alte und neue Mähdrescher von Tobias Kögel aus Riedern sowie Manfred Schmidt aus Nöggenschwiel, alle Maschinen der Mura GmbH, des Agrarservice Probst, Großflächenschwader von Alexander Koblbauer aus Stühlingen und viele mehr. Forstmaschinen wie Hacker und Rückewagen, sowie ein mobiles Sägewerk und Stock- und Stabilisierungsfräsen waren zu sehen.

Landwirt und stellvertretender Vorsitzender Robert Binkert und Geschäftsführer des Maschinen- und Betriebshilferings Waldshut e.V. Joachim Tröndle (v.l.) hatten wie das zahlreiche Publikum viel Spass beim Schlepperzugwettbewerb. | Bild: Ingrid Ploss

Auf der Straße vor und neben der Halle gab es vorwiegend Produkte aus der Region – Honig, Schnaps, Eier und Gebäck und Brot. Zur Unterhaltung der jungen Gäste rund um die Stände wurde mit einer Strohhüpfburg, Clowntheater Kakerlaki, Ballonflugwettbewerb, Ponyreiten sowie musikalische Unterhaltung mit dem MV Albtal, Brunnadern-Remetschwiel sowie den Bötzbergmusikanten viel geboten. Geschäftsführer des MBR Joachim Tröndle zeigte sich sichtlich zufrieden: „Ein großer Dank an alle Beteiligten, vor allem auch für die hervorragende Bewirtung, geleistet von Mitgliedern der Feuerwehr Bannholz-Remetschwiel, den Stampigeistern, der Trachtenkapelle und dem Sportverein Nöggenschwiel sowie dem Partnerschaftsverein Baden. Unsere Jubiläumsfeier mit Leistungsschau war ein voller Erfolg.“