Weilheim Maria Bronnen: Florian Maria Lim wurde zum Priester geweiht

Florian Maria Lim aus Maria Bronnen wurde in Waldkirch von Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn (Wien) zum Priester geweiht.

Waldkirch (ebi) Bruder Florian Maria Lim aus Maria Bronnen in Waldkirch empfing die Priesterweihe durch Handauflegung von Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn (Wien). Zum Weihegottesdienst in der Pfarrkirche Waldkirch kamen Gläubige aus der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen, zahlreiche Gäste, Priester, Diakone, zahlreiche Ordensfrauen und -männer. Die Laiengemeinschaft Totus Tuus Neuevangelisierung gestaltete den Weihegottesdienst musikalisch. Im Anschluss an die Feier fand eine Begegnung aller Gäste im Pfarrheim statt.

Florian Lim wurde am 18. Oktober 1975 in Hildesheim (Niedersachsen) geboren. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt aus der katholisch-chinesischen Minderheit Indonesiens. Bedingt durch die Arbeit des Vaters als Arzt in den Niederlanden, wuchs Florian im niederländischen Overdinkel auf, besuchte aber die Schule in der deutschen Grenzstadt Gronau. Florian Lim studierte zuerst Mechatronik in Aachen (Auslandssemester in Dublin) und sammelte Berufserfahrungen als Forschungsingenieur in der Brennstoffzelltechnik und als Entwicklungsingenieur in der Autoindustrie, Motorentechnik für Daimler und BMW.

2003 erfuhr Florian Lim bei einer Pilgerreise nach Medjugorje in besonderer Weise die Gegenwart Gottes und der Entschluss reifte in ihm, ohne Vorbehalt sein Leben der Führung Gottes anzuvertrauen. In Verbundenheit mit der Laiengemeinschaft Totus Tuus zur Neuevangelisierung wuchs in ihm der Wunsch nach dem Priestertum. 2008 nahm er in Vallendar sein Theologiestudium auf, im August 2013 begann Florian Lim das Noviziat in Maria Bronnen. Im August 2014 legte er die zeitliche und im August 2017 die ewige Profess ab. Am 28. August 2017 empfing er aus der Hand von Mgr Jean-Marie Lovey, Augustiner Chorherr und Bischof von Sitten, die Diakonenweihe.

Die Jahre seiner zeitlichen Profess nutzte Florian Maria Lim zum Studium des Kirchenrechts und schloss dieses mit dem Grad eines Lizentiaten ab. Seit November 2016 ist er Diözesanrichter am Offizialat in Freiburg. Seine Einführung in den pastoralen Dienst erfolgt nun nach der Priesterweihe in einem Pastoralkurs für Ordensleute in Münster.

Maria Bronnen gehören derzeit 26 Brüdern und acht Schwestern an. Sie leben überwiegend in den Niederlassungen Maria Bronnen, Maria Linden Ottersweier, Waghäusel bei Kirrlach sowie in der Seelsorgestelle Heroldsbach bei Forchheim.