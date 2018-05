Weilheim Manfred Gamp und Alois Boll sind bereits 50 Jahre aktiv im Musikverein Weilheim

Der Musikverein Weilheim ehrt Manfred Gamp und Alois Boll für jahrzehntelange aktive Mitgliedschaft sowie Engagement im Vorstand und großen Probenfleiß.

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Weilheim wurden mit Manfred Gamp (Tenorhorn) und Alois Boll (Trompete) zwei Musiker für ihre 50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Alois Boll war 24 Jahre im Vorstand des Musikvereins.

Davon stand er 16 Jahre als Vorsitzender an der Spitze des Vereins. Zunächst wurde er 1976 zum stellvertretenden Vorsitzen gewählt, übernahm aber noch im selben Jahr kommissarisch den Vorsitz, da der bisherige Vorsitzende Egon Hilpert aus gesundheitlichen Gründen das Amt abgegeben hatte. Auf der Hauptversammlung 1977 wurde ihm das Amt des Vorsitzenden offiziell übertragen. 1991 hatte er eine 14-tägige Reise des Orchesters in die USA mit vielen Auftritten organisiert.

Manfred Gamp, der elf Jahre lang Mitglied des Vorstandes war, spielte ursprünglich im Trompetenregister, ehe er später auf das Tenorhorn umstieg. 15 Jahre lang spielte Gamp in der Tanzmusikkapelle des Musikvereins. In der ewigen Probenstatistik ist er außerdem unangefochten der Beste. 30 Mal belegte er bereits den ersten Platz in der Rangliste der Fleißigsten.

Die Großen Goldenen Ehrennadeln für 50-jährige aktive Tätigkeit des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) und die dazugehörigen Urkunden werden den beiden Jubilaren auf der Ehrungsfeier des Blasmusikverbandes Hochrhein am 7. Oktober in der Gemeindehalle Gurtweil überreicht.