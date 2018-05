Weilheim-Heubach Konzerte im Wohnzimmer gibt es ab 8. April wieder bei Familie Hilpert in Heubach

Das Judith Tellado Quartett eröffnet die Heubacher Hauskonzerte 2018. Das Ehepaar Hilpert lädt auch erstmals zu Matinee-Konzerten ein.

Drei Mal heißt es für Gabi und Matthias Hilpert dieses Jahr wieder "Möbel raus aus dem Wohnzimmer und Bühne aufgebaut". Das kulturell äußerst aktive Ehepaar lädt zu drei Hauskonzerten in sein umgebautes Bauernhaus in Heubach 7 (Gemeinde Weilheim) ein. Einfach vorbeikommen ohne Anmeldung bei freiem Eintritt und abschließender Kollekte ist wieder das Motto. Zwei Konzerte sind eine Matinee.

Den Auftakt macht am Sonntag, 8. April, 11 Uhr, das Judith Tellado Quartett. Es kommt aus Hamburg und wird eine Vielzahl von Akustikinstrumenten mitbringen und Lieder aus seinem neuen Album Yerba Mala präsentieren. Vom Genre her pendelt die Musik des Quartetts zwischen Jazz, Latin, Swing, Pop und Singer/Songwriter. Judith Tellado – geboren 1978 auf Puerto Rico – singt in Englisch und Spanisch und wird auch die Geschichten erzählen, die hinter den Liedern stehen. "In Frick, in Freiburg und bei der Finissage einer Ausstellung von Peter Schütz haben wir das Quartett schon live gehört und es war immer super", sagt Matthias Hilpert. Die persönliche Wohnzimmer-Atmosphäre ist ganz im Sinne des Quartetts, das nach eigener Aussage, den engen Kontakt zum Publikum schätzt und durch ihn inspiriert wird.

Das Ehepaar Hilpert freut sich auf die Besucher, die nicht nur Live-Musik genießen können, sondern auch kleine kulinarische Köstlichkeiten. Beim zweiten Hauskonzert wird die Jazzsängerin Cécile Verny überraschen: An der Seite eines Gitarristen wird sie deutsches Liedgut von Hildegard Knef bis Schubert präsentieren. Das letzte Hauskonzert bringt eine international beachtete Jazzformation nach Heuberg ins Wohnzimmer: Das Trio ELF, das nach Aussage von Matthias Hilpert einen sehr modernen Jazz spielt, teilweise mit vertrackten Harmonien. Das Heubacher Fest, ein Kunstsymposium auf dem Gelände der Hilperts, steht 2019 wieder auf dem Programm.

