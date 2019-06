von Claus Bingold

„Ende gut, Alles gut“ – mit diesen Worten eröffnete Dietmar Gamp, einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden des Vereins, die Hauptversammlung des FC Rot-Weiß Weilheim im Gasthof „Adler“ in Weilheim. Darin blickte der FC Rot-Weiß Weilheim mit Stolz auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Die erste Mannschaft des FC Rot-Weiß Weilheim konnte sich am letzten Spieltag buchstäblich in letzter Sekunde den Verbleib in der Bezirksliga sichern. Ein besonderer Dank des Vorstandes ging dabei nicht zuletzt an Michael Emmerich, der während der laufenden Saison das Training der Mannschaft von Dietmar Knab übernommen hatte. Auch die zweite Mannschaft, die von Michael Oberst trainiert wird, konnte sich nach einer spannenden Saison (mit „mäßiger Vorrunde und toller Rückrunde“) mit dem achten Rang einen gesicherten Platz in der Mitte der Kreisliga B sichern.

Auch die Jugend ist erfolgreich

Nicht minder erfolgreich war die A-Jugend, die in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Nöggenschwiel antritt. Sie sicherten sich bereits vorzeitig den Verbleib in der Verbandsliga. Dass im Weilheimer Fußballverein gute Jugendarbeit gemacht wird, zeigt, dass die anderen Jugendmannschaften, in Spielgemeinschaften mit dem SV Nöggenschwiel oder dem SV Waldhaus, durchweg gute Platzierungen in ihren Staffeln erreicht hatten. Das Training der ersten Mannschaft werden in der kommenden Saison Oliver Neff aus Tiengen und Michael Seifert aus Jestetten übernehmen.

Zwei neue Schiedsrichter

Ein Ende hat laut Dieter Gamp das „leidige Schiedsrichter-Thema“ für den FC Rot-Weiß. Musste der Verein jahrelang Strafzahlungen an den Verband abführen, der er zu wenig Verbands-Schiedsrichter stellte, so konnte er jetzt mit Ingo Bergmann und Mario Faber zwei neue Verbands-Schiedsrichter melden, die zwar nicht Mitglieder des FC Rot-Weiß sind, aber in dessen Auftrag agieren werden.

Einige Veränderungen gab es bei den Teilwahlen des Vorstandes. So stellten sich André Flum, einer der Vorsitzenden, und der stellvertretende Vorsitzende Michael Emmerich nicht mehr für ihre Ämter zur Verfügung. Wieder gewählt wurden die Vorsitzenden Franz Joseph Friederichs und Dietmar Gamp, Kassenverwalter Thomas Dietsche, Jugendleiter Maximilian Hilpert und Beisitzer Matthias Kaiser. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist, zunächst für ein Jahr, Andreas Welte. Michael Emmerich ist neuer Spielausschussleiter. André Flum und Monika Gampp gehören dem Vorstand als neue Beisitzer an.