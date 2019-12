von Bettina Ebi

Das besondere Konzert Almzeit-Symphonie hat die St. Stephanus-Kirche in Nöggenschwiel vor lauter Besuchern schier aus den Nähten platzen lassen. Das Gotteshaus war voll besetzt, die vielen Konzertbesucher saßen sogar auf den Treppenstufen der Kanzel und der Empore. Nach dem großen Erfolg des Konzertes Ende November in Riedern wurde das Konzert in Nöggenschwiel wiederholt.

Musik der Extraklasse

Die vielen Musikinteressierten wurden belohnt: Die vielen Künstler boten Lieder und Klänge auf höchstem Niveau. Los ging es mit dem Hirtenruf, ein Alphornduo, das von Wolfgang Frech und Werner Genswein gespielt wurde. „Caro mio ben“, wunderschön gesungen von Annika Dobler folgte darauf. Dann sangen die Männer vom Männerchor Bannhholz „Maria durch ein Dornwald“ ging und „Das Ave Maria der Berge“. Cindy Stelzer, Manni Dobler, sangen mit Andreas Baschnagel am Piano und Gaby Frey am Kontrabass „Felder voller Gold“. Die gleiche Formation mit Linda Hilpert gab Wild‘s Wossa zum Besten, das Publikum schmolz sichtlich dahin. Auch Heast as Ned, das zudem noch mit der Bratsche von Maria Punet begleitet wurde, war ein Lied das die Anwesenden begeisterte.

Maria Punet (von links) an der Bratsche, Linda Hilpert (Gesang und Gitarre), Gaby Frey (Kontrabass), Cindy Stelzer (Gesang und Gitarre), Andreas Baschnagel (Akkordeon) sowie Manfred Dobler bei der Zugabe „Heast es ned“. Im Hintergrund der Männerchor Bannholz.

Das Alphorn-Duo Wolfgang Frech und Werner Genswein spielten „Abendruhe“. Manni Dobler, Linda Hilpert, Cinedy Stelzer, Maria Punet und Gaby Frey führten das Konzert weiter mit „Weit weit weg“ und „Herz wia Bergwerk“. Spanische Weihnachtslieder wie „Seguidillas Castellanas“ und „El Buen Rabadan“ waren zudem Punkte in dem abwechslungsreichen Programm, zu dem auch Texte von Angelika Berger beigetragen wurden.

Musik geht unter die Haut

„Amoi segma uns wieder“ – Cindy Stelzer, Linda Hilpert und Andreas Baschnagel am Akkordeon sangen dieses Lied und manch einer konnte die Tränen nicht mehr zurück halten. „Hymn“ brachte nochmal alle Solospieler auf die Bühne, danach sang der Männerchor Es wird schon gleich dunkel und Abendfrieden, zum Schluss erklang das Gloria vom Alphorn Duo. Linda Hilpert bedankte sich bei allen Mitwirkenden mit Rosen. Das begeisterte Publikum ließ die vielen Künstler nicht ohne mehrfache Zugaben von der Bühne. Hinter der Kirche gab es noch Glühwein und Punsch.

Erlös für guten Zweck

Der Erlös der beiden Konzerte, rund 4000 Euro, geht an eine Familie in Bernau, die durch einen Brand ihr Wohnhaus verloren hat, an den Verein zur Förderung des Kinderhortes in Atacames sowie an die Deutsche Kinderkrebsnachsorge.