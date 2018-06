Weilheim Kai Michael Dünkler bewirbt sich als fünfter Kandidat für den Bürgermeisterposten in Weilheim

Der 40-jährige parteilose Versicherungsfachmann Kai Michael Dünkler reicht seine Bewerbung für das Weilheimer Bürgermeisteramt ein.

Für die Wahl des Bürgermeisters in Weilheim am 1. Juli, hat mit dem parteilosen Versicherungsfachmann Kai Michael Dünkler (40), nach Jan Albicker, Ralf Kuhlmey, Peter Schmidt und Friedhild Miller ein weiterer Kandidat seine Bewerbung eingereicht. Dünkler ist gebürtiger Waldshuter und in Weilheim-Remetschwiel aufgewachsen. Er ist ledig und lebt mit seiner Lebensgefährtin Nicole Kipp, die zwei Söhne in die Verbindung brachte, in Rechberg. Weiterer Nachwuchs wird in diesem Monat erwartet.

1995 schloss Kai Dünkler die Wirtschaftsschule in Waldshut mit der Mittleren Reife ab und begann mit der Ausbildung zum Hotelfachmann im "Auerhahn" in Schluchsee, die er 1995 abschloss. Im Anschluss absolvierte Dünkler seinen Zivildienst im Kreispflegeheim in Tiengen. 2000 bis 2003 hatte er Anstellungen in der "Neuen Wicker Klinik" in Bad Nauheim, im "Robinson Club Arosa" (Schweiz) und im "Hilton Zürich Airport". Danach war er Empfangschef und stellvertretender Empfangschef für die Unternehmen Robinson Club und TUI Hannover in der Schweiz, Spanien und Tunesien.

Danach arbeitete er in seinem Lehrbetrieb "Auerhahn" in Schluchsee als Leiter der Rezeption. Hier machte er eine Fortbildung zum Hotel-Wellnesstrainer. Von 2007 bis 2008 leitete er die Rezeption im "Seminarhotel Unterhof" in Diessendorf/CH. Die nächste Station war Australien. In Sydney war er als Food- and Beverage- und Eventmanager im Löwenbräukeller „The Rocks“ angestellt, ehe er auf eine sechsmonatige Weltreise ging. 2009 wechselte er zur Deutschen Vermögensberatung (DVAG). Von 2011 bis 2013 absolvierte Dünkler die Ausbildung zum Versicherungsfachmann IHK. Seit 2014 ist er bei der Sparkasse Hochrhein für die Privatkundenberatung tätig.

Dünkler sagt: „Weilheim ist meine Heimatgemeinde, dahin zieht es mich zurück und dort möchte ich für die Zukunft etwas bewirken.“ Als wichtigste Ziele nennt er den zügigen Ausbau des Breitbandnetzes, den Umbau der Kindergärten zu Kindertagesstätten mit ausreichend Personal und die Einrichtung der Tagespflege nach dem Vorbild in Häusern in Zusammenarbeit mit der Caritas. Außerdem plädiert Dünkler für die Schaffung weiterer Bauplätze. „Die Bauplätze sollten dorfgerecht sein und mindestens 800 Quadratmeter groß.“