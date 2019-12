von Claus Bingold

Leistung belohnt: 13 Jungmusiker aus dem Nachwuchs des Musikvereins Weilheim haben im vergangenen Jahr ihre Prüfungen für Jugendmusiker-Leistungsabzeichen in Steinabad abgelegt und bestanden. Geprüft wurde in Theorie und Praxis sowie in den Fächern Gehörbildung und Instrumentenkunde. Das Leistungsabzeichen „Junior“ erwarben Paula Dietsche (Waldhorn) sowie Lorena Erne, Gina Hespeler und Anna-Chiara Kilpert (Klarinette). Die Anforderungen für das Leistungsabzeichen in Bronze erfüllten Hannah Dietsche und Klara Hilpert (Klarinette), Marcel Götte und Claudius Marder (Trompete), Anne Marder, Luisa Stubbe und Pia Vögtlin (Querflöte) sowie Johannes Stüber (Posaune). Die Prüfungen für das silberne Leistungsabzeichen legte Lukas Huber (Trompete) mit Erfolg ab.