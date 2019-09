Nach Angaben der Polizei war die 19-Jährige gegen 14.15 Uhr mit ihrem VW auf der L 157 zwischen Witznau und Gurtweil ins Schleudern geraten. In der Folge prallte ihr Fahrzeug mit dem Heck gegen einen entgegen kommenden Pkw der Marke Honda. Bei dem Zusammenstoß wurde am VW ein Hinterrad abgerissen, welches in der Folge ein weiteres entgegen kommendes Fahrzeug beschädigte. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.