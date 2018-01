Weilheim Jugendfeuerwehr Weilheim unter neuer Leitung

Mathias Roka löst nach fünf Jahren Susanne Bächle an der Spitze der Jugenfeuerwehr Weilheim ab. Bürgermeister Roland Arzner zeigt sich in der Hauptversammlung beeindruckt von der Nachwuchsarbeit.

Weilheim (bin) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Weilheim steht unter neuer Leitung. Zum Nachfolger von Susanne Bächle wurde Mathias Roka bestimmt. Der 22-jährige Kfz-Mechatroniker ist aktives Mitglied der Abteilung Bannholz-Remetschwiel.

Susanne Bächle hatte fünf Jahre lang den Nachwuchs der Weilheimer Feuerwehr betreut. Außerdem war sie über drei Jahre hinweg Fachbereichsleiterin "Lager und Fahrten" bei der Kreis-Jugendfeuerwehr. Auch dieses Amt legte Susanne Bächle nieder.

In ihrem letzten Jahresbericht konnte Susanne Bächle von einer erfreulich positiven Entwicklung des Mannschaftsstandes in der Jugendabteilung berichten. Nach fünf Neuzugängen und einem Austritt hat die Jugendfeuerwehr Weilheim derzeit 18 Mitglieder, darunter ein Mädchen. Bemerkenswert ist, dass die fünf Neuen alle aus dem kleinen Weilheimer Ortsteil Dietlingen stammen.

Im vergangenen Jahr hat die Jugendabteilung 17 Proben durchgeführt. Dazu kamen zwei Proben zusammen mit der Abteilung Weilheim und die Teilnahme an der Abschlussprobe der Gesamtfeuerwehr Weilheim.

Im Juli nahm der Weilheimer Feuerwehrnachwuchs am zweitägigen Kreiszeltlager in Wehr und im September an der Veranstaltung "Sport-Spiel-Feuerwehr" in Bernau teil. Matthias Block, Gesamtkommandant in Weilheim, dankte Susanne Bächle für ihr Engagement in der Jugendarbeit in den vergangenen fünf Jahren. "Insbesondere die Organisation der Jugendlager und von "Spiel-Sport-Feuerwehr" verdient höchstes Lob."

Besonders erfreut zeigte sich Block über die Entwicklung in der Jugendabteilung. Die Älteren unter den Jugendlichen forderte Block auf, bei der Stange zu bleiben und später zum aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr zu wechseln.

Auch der Weilheimer Bürgermeister Roland Arzner zeigte sich beeindruckt von der Arbeit in der Jugendfeuerwehr. "Angesichts der beachtlichen Stärke der Jugendfeuerwehr bin ich zuversichtlich, dass es weiter geht. Wir brauchen unbedingt eine starke Nachwuchsabteilung, aus der wir aktive Feuerwehrleute für die Abteilungen generieren können."

(Telefon: 0173-5300416; mathias.roka@gmx.de), unterstützt wird Mathias Roka bei der Ausbildung des Nachwuchses von Harry Schmidt, Manuel Huber (mahujf-weilheim@web.de), Dominik Gampp, (Domi1989@web.de) und Moritz Gamp.