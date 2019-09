von Claus Bingold

Selbst unter Einheimischen ist Heubach in der Gemeinde Weilheim vielfach weitgehend unbekannt. Für Jazz- und Kunstliebhaber ist der Weiler inzwischen dank Gabi und Matthias Hilpert zu einem beliebten Ziel geworden.

Seit 2015 veranstalten sie auf ihrem Anwesen jährlich das Heubacher Fest, ein Symposium mit einheimischen Künstlern und Musik und seit 2017 stehen auch die Heubacher Hauskonzerte (Jazz und World Music) auf dem Programm. Völlig außergewöhnlich ist es, dass die Hilperts für die Konzerte keinen Eintritt verlangen.

Beim jüngsten Konzert hatten sich wieder rund 120 begeisterte Zuhörer in den Räumen des Hauses verteilt, um den grandiosen Auftritt der Sängerin Indra Rios-Moore, die von ihrem dänischen Mann Benjamin Traerup (Saxophon) und dem Dänen Thomas Sejthen (Kontrabass) begleitet wurde, erleben zu dürfen.

Auf die Frage, wie es zu dem Auftritt des international gefragten Trios in Heubach kam, antwortete Matthias Hilpert, dass er nach dem Besuch des Konzertes der Sängerin im Rahmen des letztjährigen Lörracher Stimmen-Festivals nach längerem Zögern beschlossen hätte, Kontakt aufzunehmen. Zur Überraschung Hilperts antwortete Indra Rios-Moore: „To me this sounds good. I‘ll ask the boys“. Und es hat geklappt.

Indra Rios-Moore, New Yorker Jazzsängerin mit puertoricanischen Wurzeln und Tochter des Jazzbassisten Don Moore, hat international bereits ein ziemlich großes Echo erzeugt. Für ihr erstes Album „Indra„ wurde sie mit dem Danish Music Award ausgezeichnet. Das Folgealbum „Heartland“ wurde vom Starproduzenten Larry Klein realisiert und von der London‘s Sunday Times und The London Telegraph zum besten Jazzalbum des Jahres gekürt.

Die Single „Little Black Train“ erreichte in den iTunes-Jazz-Charts Platz 1, und 2016 gewann sie den BMW Welt Jazz Award. Zunächst fallen die Schönheit des Gesangs und die ungemein feinsinnige Instrumentierung ihrer dänischen Musiker auf. Nach und nach schält sich aber eine weitere Ebene heraus, die über das Musikalische hinausgeht.

Indras Auftritt ist ein kluger, leiser Protest gegen politische und persönliche Zumutungen. Der Wut und dem Zorn setzt sie Positivität, Hoffnung und Haltung entgegen.

Termine: Noch zwei Konzerte stehen auf dem Programm: Am 27. September geben Jazzsängerin Johanna Schneider und die Pianistin Laia Genc mit Eigenkompositionen ein Konzert in Heubach. In Kooperation mit dem Verein Freunde Schloss Tiengen tritt das Menzel Mutzke Quartett am 25. November in den Schwarzenbergsälen im Tiengener Schloss auf. Für dieses Konzert wird Eintritt verlangt. Karten bei der Buchhandlung Kögel in Tiengen und bei der Tourist-Info.