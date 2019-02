von Claus Bingold

Der Frühling scheint nicht mehr weit zu sein: In Weilheim wurden diese fünf Störche beobachtet, die auf dem Kirchturm der Pfarrkirche eine Pause auf ihrer langen Reise von Süden nach Norden eingelegt hatten. Weder Glockenschläge noch die Illumination des Turms konnten laut Aussagen der Beobachter die Zugvögel vertreiben. Noch am folgenden Morgen waren die Störche in Weilheim zu sehen, sie ließen sich länger Zeit für ihre Durchreise.