von Claus Bingold

Der Verkehrsverein „Rosendorf“ Nöggenschwiel hat einen Generationswechsel an der Führungsspitze vollzogen. Neuer Vorsitzender ist Andreas Leber (34). Er wurde ohne Gegenstimmen gewählt und übernimmt das Amt von Werner Ebner, der nach zwei Jahren erfolgreicher Arbeit nicht mehr kandidierte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden bestimmte die Versammlung, ebenfalls einstimmig, Bastian Schulz, der die Nachfolge von Erich Boll antritt, der nach 26-jähriger Mitarbeit im Vorstand, davon 22 Jahre als stellvertretender Vorsitzender, ausscheidet.

Der Verein Der Verkehrsverein „Rosendorf“ Nöggenschwiel wurde 1974 gegründet und hat 125 Mitglieder. Der Verein betreibt im Rosendorf das „Lädele“ im alten Rathaus und die Tourist-Info „Am Roseneck“. Kontaktadresse: Tourist-Info, Telefon 07755/15 93, oder per E-Mail (touristinfo@weilheim-baden.de). Infos im Internet (www.rosendorf.de).

Neuer Schriftführer ist Wilfried Schäfer, bislang Beisitzer. Als Kassenverwalter, seit 1997, wurde Robert Böhler wiedergewählt. Auch bei den Beisitzern gab es mit Sarina Bächle (32) ein neues junges Vorstandsmitglied. Für weitere zwei Jahre wurden die Beisitzer Florian Boll, Heidi Hilpert und Helmut Villinger in ihren Ämtern bestätigt.

Der scheidende Vorsitzende Werner Ebner sagte, dass ihm das Amt viel Freude gemacht habe und er es begrüße, dass die Führung des Verkehrsvereins jetzt in jüngere Hände übergegangen und damit für die Zukunft bestens gerüstet sei. „Ich bleibe dem Verein selbstverständlich erhalten“, so Ebner, „zusammen mit Erich Boll werde ich die Organisation für die Pflege unserer Rosen sowie alles rund um die Rose übernehmen.“

Über den gewerblichen Teil berichtete Hubert Tröndle, Geschäftsführer des Ladens und des Touristikbüros. Dabei musste er vermelden, dass die Umsätze sowohl im „Lädele“ als auch in der Tourist-Info im vergangenen Jahr rückläufig waren. In einem leidenschaftlichen Appell forderte er die Nöggenschwieler auf, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, im örtlichen Laden einzukaufen. Er prangerte die Gleichgültigkeit der Nöggenschwieler gegenüber der Lebensmittel-Nahversorgung durch das „Lädele“ an. „Gleichgültigkeit“, so Tröndle, „ist gleichbedeutend mit: Ich brauche kein Lädele. Das kann angesichts steigender Kosten, vor allem beim Personal, nicht funktionieren.“

Auch in der Tourist-Info waren die Zahlen rückläufig. Als Grund nannte Leiterin Heidi Hilpert die Hitze im Sommer, aufgrund derer nur wenige Besucher ins Rosendorf gekommen waren. Bei den Übernachtungen war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Waren es 2018 noch 10 680, so stieg deren Zahl in diesem Jahr bis jetzt auf rund 12 380 an.